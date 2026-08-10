Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo

Nad Triglavom s helikopterjem
Za 40. rojstni dan je Tina Gaber dobila vožnjo s helikopterjem nad Triglavom. Izkušnjo je opisala kot eno lepših v svojem življenju, še posebej pa jo je razveselilo, da so bili ob njej njeni najdražji. "To vožnjo sem dobila za 40. rojstni dan in brez dvoma je bila ena lepših izkušenj v mojem življenju," je zapisala ob posnetku.
Namesto klasičnega rojstnodnevnega praznovanja je tako del svojega jubileja preživela visoko nad slovensko pokrajino, kjer je lahko Slovenijo videla iz povsem druge perspektive.
Ob objavi je poudarila tudi lepoto Slovenije in zapisala, da ne smemo pozabiti, v kako izjemno lepi državi živimo.
Pred tem uživala na morju z družino
Še pred pogledom na slovenske gore je Tina del svojega prazničnega obdobja preživela ob morju. S svojimi sledilci je delila tudi utrinke sproščenih dni v družinskem krogu.
Od Miss Hawaiian Tropic do 40. rojstnega dne
Tina Gaber je v slovenskem javnem prostoru prisotna že vrsto let. Širša javnost jo je spoznala predvsem po zmagi na tekmovanju Miss Hawaiian Tropic Slovenije leta 2008, pozneje pa je delovala tudi kot televizijska voditeljica in ustvarjalka digitalnih vsebin.
Danes je Tina Gaber Golob javnosti znana tudi kot soproga Roberta Goloba. Par se je poročil septembra 2025.