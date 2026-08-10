Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo

Za 40. rojstni dan je Tina Gaber dobila vožnjo s helikopterjem nad Triglavom. Izkušnjo je opisala kot eno lepših v svojem življenju, še posebej pa jo je razveselilo, da so bili ob njej njeni najdražji. "To vožnjo sem dobila za 40. rojstni dan in brez dvoma je bila ena lepših izkušenj v mojem življenju," je zapisala ob posnetku.

Namesto klasičnega rojstnodnevnega praznovanja je tako del svojega jubileja preživela visoko nad slovensko pokrajino, kjer je lahko Slovenijo videla iz povsem druge perspektive.

Ob objavi je poudarila tudi lepoto Slovenije in zapisala, da ne smemo pozabiti, v kako izjemno lepi državi živimo.