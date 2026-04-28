Rihanna
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo

B.R.
28. 04. 2026 03.04
Zvezdnica je znova pritegnila pozornost svetovne javnosti s svojo novo kampanjo, kjer sta v ospredju njen izjemen videz in samozavest, ki ju ohranja tudi po materinstvu.

Pevka in podjetnica Rihanna, ki ima z raperjem A$AP Rockyjem tri otroke, je v novi kampanji ponovno pokazala svojo prepoznavno samozavest in fizično formo.

Kot poroča Vogue, je kampanja zasnovana tako, da poudarja naravno lepoto in moč ženskega telesa, pri čemer Rihanna sama nastopa kot osrednji obraz blagovne znamke.

Strokovnjaki iz Billboarda dodajajo, da je Rihanna ena redkih svetovnih zvezdnic, ki uspešno združuje vrhunsko glasbeno kariero, podjetništvo in aktivno materinstvo brez daljših prekinitev v javnem življenju.

Rihanna FOTO: Profimedia

Videz in odziv javnosti

Rihannin videz v kampanji je sprožil številne komentarje na družbenih omrežjih, kjer jo mnogi opisujejo kot primer, kako lahko ženska po nosečnosti ohrani ali celo nadgradi svojo samozavest in fizično formo. Kot navaja Harper's Bazaar, se njen vpliv ne odraža le v modi, temveč tudi v spremembi družbenih standardov glede materinstva in videza žensk v javnosti.

Forbes v svojih analizah poudarja, da Rihanna ni le obraz kampanje, temveč tudi strateška poslovna sila, ki nadzira celotno podobo svoje blagovne znamke. Rihanna je skozi leta zgradila enega najmočnejših ženskih poslovnih imperijev v zabavni industriji. Njene blagovne znamke, ki vključujejo modo in kozmetiko, so po poročanju Forbes med najvplivnejšimi na svetu.

A$AP Rocky in družinsko življenje

Rihanna je v dolgotrajni zvezi z raperjem A$AP Rockyjem, s katerim ima tri otroke. Prvi sin RZA se je rodil leta 2022, drugi sin Riot Rose leta 2023, septembra lani pa sta dobila še hčerko.

Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Rihanna materinstvo poslovni imperij modna kampanja znane osebnosti modni trendi A$AP Rocky podjetništvo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

