Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo

Pevka in podjetnica Rihanna, ki ima z raperjem A$AP Rockyjem tri otroke, je v novi kampanji ponovno pokazala svojo prepoznavno samozavest in fizično formo.

Kot poroča Vogue, je kampanja zasnovana tako, da poudarja naravno lepoto in moč ženskega telesa, pri čemer Rihanna sama nastopa kot osrednji obraz blagovne znamke.

Strokovnjaki iz Billboarda dodajajo, da je Rihanna ena redkih svetovnih zvezdnic, ki uspešno združuje vrhunsko glasbeno kariero, podjetništvo in aktivno materinstvo brez daljših prekinitev v javnem življenju.