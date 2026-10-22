Po 12 letih ljubezni sta se poročila: Relja je Nikolijo zaprosil kar na njen rojstni dan

Zaroka in poroka v enem večeru

Kot poroča revija Vogue Adria, je Relja medtem, ko je Nikolija praznovala 37. rojstni dan, zanjo pripravil presenečenje, ki ga zagotovo ne bo pozabila. V beograjski restavraciji Gilda je pokleknil pred svojo dolgoletno partnerko in jo zaprosil za roko. Nikolija je privolila, a presenečenj še ni bilo konec. Par se je odločil, da bo svojo ljubezen še isti večer tudi uradno okronal s poroko. Namesto velikega in razkošnega slavja sta izbrala intimno ceremonijo v krogu družine in najbližjih prijateljev. Fotografije in posnetki s poroke so pozneje zaokrožili po družbenih omrežjih ter razveselili njune oboževalce.

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Nevesta v preprosti beli obleki

Nikolija je za svoj veliki dan izbrala elegantno belo obleko minimalističnega kroja z globokim izrezom, medtem ko je Relja stavil na črno opravo. Zvezdnika sta tudi s svojo izbiro oblačil ostala zvesta bolj umirjenemu slogu intimnega slavja. Srečno novico sta delila tudi na družbenih omrežjih. Relja je ob skupni fotografiji zapisal "Gospod in gospa Popović", Nikolija pa je med drugim pokazala poročna prstana in razkrila, kdo je bil z njima na ta pomemben dan.

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Ljubezen, ki traja že več kot desetletje

Nikolija in Relja sta par od leta 2014, ko sta sodelovala pri pesmi Alkohola litar. Njuno razmerje se je skozi leta razvijalo tudi na glasbenem področju, saj sta povezana tako zasebno kot poslovno. Skupaj imata dve hčerki, Reo, ki se je rodila leta 2016, in Hano, ki je njuno družino razveselila leta 2021. Čeprav sta oba znana glasbenika, družinsko življenje večinoma skrbno varujeta pred javnostjo. Zanimivo je, da sta v preteklosti govorila tudi o tem, da jima poroka oziroma uradna potrditev zveze ni bila najpomembnejša. Relja je nekoč dejal, da bi se rad postaral ob Nikoliji, pevka pa je poudarjala, da jima sam papir ne pomeni veliko. Po 12 letih skupne poti sta se vendarle odločila, da svojo zvezo okronata tudi z zakonsko zaobljubo.

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