Hčerka je njena izrezana kopija

V objavi, v kateri je delila utrinke prazničnega časa s svojimi tremi otroki, so se oči oboževalcev ustavile prav na fotografiji mame in hčere, ki sta si skoraj kot dvojčici.

Reese Witherspoon je s prazničnim zapisom na Instagramu sprožila pravo navdušenje – in razlog je njena neverjetna podobnost s 26letno hčerko Avo Phillippe , poroča USA Today.

V objavi, naslovljeni "Making Merry", je Witherspoon pokazala, kako je njena družina preživljala praznike – od okraševanja božičnega drevesa do zimskih trenutkov na snegu.

22letni Deacon Phillippe je z mamo posnel fotografijo v ogledalu, 13letni Tennessee James Toth pa je poziral s svojimi značilnimi svetlo modrimi očmi, ki jih deli z mamo.

A največ pozornosti je požela fotografija Reese in Ave, ki sta pozirali v ujemajočih se črnih in kovinskih oblačilih.

Oboževalci so bili osupli:

"Woah, morala sem dvakrat pogledati, ker nisem vedela, katera je katera!" je zapisala spletna osebnost Peyton Baxter.

"Moja dobrota, vidve sta dvojčici!" je dodala ustvarjalka vsebin Chrissy Melin.

Drugi uporabniki so se šalili, da Reese izgleda bolj kot Ava kot Ava sama.