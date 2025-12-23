Hčerka je njena izrezana kopija

Reese Witherspoon je s prazničnim zapisom na Instagramu sprožila pravo navdušenje – in razlog je njena neverjetna podobnost s 26letno hčerko Avo Phillippe, poroča USA Today.
V objavi, v kateri je delila utrinke prazničnega časa s svojimi tremi otroki, so se oči oboževalcev ustavile prav na fotografiji mame in hčere, ki sta si skoraj kot dvojčici.
Praznični trenutki, ki so navdušili splet
V objavi, naslovljeni "Making Merry", je Witherspoon pokazala, kako je njena družina preživljala praznike – od okraševanja božičnega drevesa do zimskih trenutkov na snegu.
22letni Deacon Phillippe je z mamo posnel fotografijo v ogledalu, 13letni Tennessee James Toth pa je poziral s svojimi značilnimi svetlo modrimi očmi, ki jih deli z mamo.
A največ pozornosti je požela fotografija Reese in Ave, ki sta pozirali v ujemajočih se črnih in kovinskih oblačilih.
Oboževalci so bili osupli:
"Woah, morala sem dvakrat pogledati, ker nisem vedela, katera je katera!" je zapisala spletna osebnost Peyton Baxter.
"Moja dobrota, vidve sta dvojčici!" je dodala ustvarjalka vsebin Chrissy Melin.
Drugi uporabniki so se šalili, da Reese izgleda bolj kot Ava kot Ava sama.
Družina, ki deli izjemne gene
Reese Witherspoon ima Avo in Deacona s svojim nekdanjim možem, igralcem Ryanom Phillippom, medtem ko Tennesseeja deli z nekdanjim možem Jimom Tothom, nekdanjim agentom za mlade talente.
Ava Phillippe medtem stopa po stopinjah svojih staršev – razvija igralsko kariero in se pojavlja v Netflixovi seriji Ransom Canyon, hkrati pa gradi tudi uspešno pot v manekenskem svetu.
Reese v prazničnem razpoloženju
Poleg družinskih fotografij je Reese pokazala tudi:
rdečezlate božično okrašeno drevo,
prikupno hišico iz medenjakov z imeni vseh družinskih članov,
praznično fotografijo z igralko Lauro Dern v tematski trgovini,
ter ljubek trenutek z mamo Betty Reese, 77, pod mavrico na letališki stezi.
Vir: USA Today
