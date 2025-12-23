Moskisvet.com
reese ava
Zabava

Hčerka je njena izrezana kopija

E.R.
23. 12. 2025 01.30
0

Oboževalci so osupli! Na sliki ne morejo ugotoviti, katera je katera.

Reese Witherspoon je s prazničnim zapisom na Instagramu sprožila pravo navdušenje – in razlog je njena neverjetna podobnost s 26letno hčerko Avo Phillippe, poroča USA Today.

V objavi, v kateri je delila utrinke prazničnega časa s svojimi tremi otroki, so se oči oboževalcev ustavile prav na fotografiji mame in hčere, ki sta si skoraj kot dvojčici.

Praznični trenutki, ki so navdušili splet

V objavi, naslovljeni "Making Merry", je Witherspoon pokazala, kako je njena družina preživljala praznike – od okraševanja božičnega drevesa do zimskih trenutkov na snegu.

22letni Deacon Phillippe je z mamo posnel fotografijo v ogledalu, 13letni Tennessee James Toth pa je poziral s svojimi značilnimi svetlo modrimi očmi, ki jih deli z mamo.

A največ pozornosti je požela fotografija Reese in Ave, ki sta pozirali v ujemajočih se črnih in kovinskih oblačilih.

Oboževalci so bili osupli:

"Woah, morala sem dvakrat pogledati, ker nisem vedela, katera je katera!" je zapisala spletna osebnost Peyton Baxter.

"Moja dobrota, vidve sta dvojčici!" je dodala ustvarjalka vsebin Chrissy Melin.

Drugi uporabniki so se šalili, da Reese izgleda bolj kot Ava kot Ava sama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina, ki deli izjemne gene

Reese Witherspoon ima Avo in Deacona s svojim nekdanjim možem, igralcem Ryanom Phillippom, medtem ko Tennesseeja deli z nekdanjim možem Jimom Tothom, nekdanjim agentom za mlade talente.

Ava Phillippe medtem stopa po stopinjah svojih staršev – razvija igralsko kariero in se pojavlja v Netflixovi seriji Ransom Canyon, hkrati pa gradi tudi uspešno pot v manekenskem svetu.

Reese v prazničnem razpoloženju

Poleg družinskih fotografij je Reese pokazala tudi:

rdečezlate božično okrašeno drevo,

prikupno hišico iz medenjakov z imeni vseh družinskih članov,

praznično fotografijo z igralko Lauro Dern v tematski trgovini,

ter ljubek trenutek z mamo Betty Reese, 77, pod mavrico na letališki stezi.

Vir: USA Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Film/tv

Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'

