Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju

Nekdanji dirkač formule ena Ralf Schumacher je v Saint-Tropezu izrekel da svojemu partnerju Etiennu Bousquet-Cassagneju . Razkošna poročna slovesnost v francoskem obmorskem letovišču je pritegnila veliko zanimanja javnosti in označila novo poglavje v življenju nekdanjega športnika.

Kot poroča Reuters, je bila poroka organizirana v Saint-Tropezu, enem najbolj prestižnih letovišč na francoski rivieri, kjer sta mladoporočenca pripravila večdnevno praznovanje z izbrano družbo in visoko stopnjo zasebne organizacije. Dogodek je bil načrtovan kot tridnevno slavje, kar je potrdil tudi britanski The Sun , ki je opisal poroko kot luksuzno in medijsko zelo odmevno ceremonijo.

Schumacher je svojo zvezo z Etiennom javno potrdil šele leta 2024, kar je sprožilo veliko zanimanja javnosti in medijev. Po poročanju Sky Deutschland, ki spremlja njuno zgodbo tudi v dokumentarni seriji Ralf & Etienne: Wir sagen Ja, je par svojo zgodbo želel predstaviti tudi širši javnosti in hkrati zmanjšati predsodke o zasebnem življenju znanih športnikov.

V istem času je Schumacher v intervjujih poudaril, da želi biti v tem življenjskem obdobju bolj iskren do sebe in živeti bolj avtentično, kar je po navedbah eden od razlogov, da je svojo zvezo sploh javno razkril.