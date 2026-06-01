Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju

Nekdanji dirkač formule ena Ralf Schumacher je v Saint-Tropezu izrekel da svojemu partnerju Etiennu Bousquet-Cassagneju. Razkošna poročna slovesnost v francoskem obmorskem letovišču je pritegnila veliko zanimanja javnosti in označila novo poglavje v življenju nekdanjega športnika.
Kot poroča Reuters, je bila poroka organizirana v Saint-Tropezu, enem najbolj prestižnih letovišč na francoski rivieri, kjer sta mladoporočenca pripravila večdnevno praznovanje z izbrano družbo in visoko stopnjo zasebne organizacije. Dogodek je bil načrtovan kot tridnevno slavje, kar je potrdil tudi britanski The Sun, ki je opisal poroko kot luksuzno in medijsko zelo odmevno ceremonijo.
Javno razkritje in nova življenjska pot
Schumacher je svojo zvezo z Etiennom javno potrdil šele leta 2024, kar je sprožilo veliko zanimanja javnosti in medijev. Po poročanju Sky Deutschland, ki spremlja njuno zgodbo tudi v dokumentarni seriji Ralf & Etienne: Wir sagen Ja, je par svojo zgodbo želel predstaviti tudi širši javnosti in hkrati zmanjšati predsodke o zasebnem življenju znanih športnikov.
V istem času je Schumacher v intervjujih poudaril, da želi biti v tem življenjskem obdobju bolj iskren do sebe in živeti bolj avtentično, kar je po navedbah eden od razlogov, da je svojo zvezo sploh javno razkril.
Vir: Reuters, The Sun
