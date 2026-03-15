Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo

15. 03. 2026 04.00
1

Zanimive podrobnosti o slavnem nogometašu je razkril njegov nekdanji soigralec.

Erotika
Rafael van der Vaart je pred časom spregovoril o svojem nekdanjem soigralcu iz Real Madrida Cristianu Ronaldu. V podcastu TalkSport je delil zanimive anekdote iz svoje igralske kariere. 

Ronaldova Georgina je hudo zbolela
Preberi še
Ronaldova Georgina je hudo zbolela

"Nikoli ni zapustil hiše. Vedno povem to šalo: Ronaldo je edini igralec, čigar penisa še nisem videl. Vedno je bil prvi na treningu in zadnji, ki je odšel," je dejal Van der Vaart.

Nato je izpostavil, kako zelo se je slavni Cristiano posvečal svojemu telesu.

"Najprej njegovo telo, vau. Bil je stroj, malo pred svojim časom, saj današnji igralci zdaj počnejo isto. Njegovi treningi v telovadnici, prehrana, spanje, vse to je bilo zanj pomembnejše od trdega dela na igrišču," je pojasnil van der Vaart.

Ronalda in Georgino zasačili, kako se predajata strastem
Preberi še
Ronalda in Georgino zasačili, kako se predajata strastem

Prav tako je nekdanji nogometaš izpostavil, kako sebičen je bil Ronaldo na igrišču. 

'Bil je neverjetno sebičen. Če smo zmagali s 6:0, on pa ni zadel, ni bil vesel. Toda ko smo izgubili, je bil v redu, če je dosegel dva gola. Ni igral le zase, ampak je potreboval gole. In Ruud van Nistelrooy je bil enak," je dodal Van der Vaart.

Vroče novice iz sveta slavnih
Vir: sportlife.story.hr

Cristiano Ronaldo Rafael van der Vaart Real Madrid podcast nogomet nogometaš slavni znani
Film/tv

Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo

Odnosi

Tako lahko na enostaven način popestrita svoj odnos

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RUBEŽ 11. 12. 2024 11.08
0 0
Še ena potrditev narcisoidnosti Rončija.
