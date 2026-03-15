Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo

Rafael van der Vaart je pred časom spregovoril o svojem nekdanjem soigralcu iz Real Madrida Cristianu Ronaldu. V podcastu TalkSport je delil zanimive anekdote iz svoje igralske kariere.

"Nikoli ni zapustil hiše. Vedno povem to šalo: Ronaldo je edini igralec, čigar penisa še nisem videl. Vedno je bil prvi na treningu in zadnji, ki je odšel," je dejal Van der Vaart.

Rafael Van der Vaart





Nato je izpostavil, kako zelo se je slavni Cristiano posvečal svojemu telesu. "Najprej njegovo telo, vau. Bil je stroj, malo pred svojim časom, saj današnji igralci zdaj počnejo isto. Njegovi treningi v telovadnici, prehrana, spanje, vse to je bilo zanj pomembnejše od trdega dela na igrišču," je pojasnil van der Vaart.

Prav tako je nekdanji nogometaš izpostavil, kako sebičen je bil Ronaldo na igrišču. 'Bil je neverjetno sebičen. Če smo zmagali s 6:0, on pa ni zadel, ni bil vesel. Toda ko smo izgubili, je bil v redu, če je dosegel dva gola. Ni igral le zase, ampak je potreboval gole. In Ruud van Nistelrooy je bil enak," je dodal Van der Vaart.

