Princ William razkril nenavadno skrivnost o kralju Charlesu III.

Nastop princa Williama v podkastu New Heights, ki ga vodita zvezdnika ameriškega nogometa Travis in Jason Kelce, je prinesel nepričakovano razkritje o športnih navadah britanske kraljeve družine. Kot poroča People, je William med pogovorom povedal, da njegova ljubezen do nogometa ni prišla od očeta, saj kralj Charles III. tega športa ne spremlja in ga ne mara. Ko ga je Travis Kelce vprašal, ali mu je prav oče prenesel strast do nogometa in kluba Aston Villa, je princ William odgovoril, da temu ni tako. S smehom je pojasnil, da je njegovo zanimanje za nogomet nastalo zaradi prijateljev in šolskega okolja, kjer je bil ta šport vedno pomemben del vsakdanjih pogovorov.

icon-expand Nastop princa Williama v podkastu New Heights, ki ga vodita zvezdnika ameriškega nogometa Travis in Jason Kelce FOTO: Profimedia

Kraljeva družina nima močne nogometne tradicije

Čeprav je nogomet v Veliki Britaniji eden najbolj priljubljenih športov, William priznava, da njegova družina nima dolgoletne povezave s tem športom. Njegova strast do nogometa se je razvila neodvisno od kraljevskega okolja. Princ William je danes eden najbolj znanih podpornikov nogometa v Veliki Britaniji. Je pokrovitelj angleške nogometne zveze in redno obiskuje pomembne tekme. Kot piše ITV News, je svojo navijaško pot začel že v otroštvu, ko so ga prijatelji prvič odpeljali na stadion. Prav tam se je navdušil nad vzdušjem, navijaško kulturo in čustvi, ki jih prinaša nogomet.

Williamova velika ljubezen je klub Aston Villa

Medtem ko kralj Charles III. do nogometa nima posebnega odnosa, je princ William strasten navijač kluba Aston Villa. Njegova zvestoba klubu je znana že več let, pogosto pa ga je mogoče videti na tribunah med pomembnimi tekmami. Kot poroča Yahoo Sports, je William svojo pripadnost Aston Villi pokazal tudi ob velikih uspehih kluba, med drugim ob evropskem naslovu, ki ga je ekipa osvojila v Istanbulu. William je v pogovoru z bratoma Kelce poudaril, da je prav poseben čar nogometa v povezanosti med navijači. Zanj šport ni le tekmovanje, ampak tudi občutek pripadnosti skupnosti.

icon-expand Charles je znan kot velik ljubitelj jahanja in konjeniških dogodkov. FOTO: Profimedia

Katere športe ima rad kralj Charles III.?

Čeprav kralj Charles III. ni ljubitelj nogometa, to ne pomeni, da ga šport ne zanima. Monarh je v preteklosti pokazal več zanimanja za druge športne dejavnosti, predvsem tiste, povezane z naravo, konjeništvom in tradicionalnimi britanskimi športi. Charles je znan kot velik ljubitelj jahanja in konjeniških dogodkov, ki imajo pomembno mesto v britanski kraljevi tradiciji. Dolga leta je podpiral tudi športne dejavnosti, povezane z naravnim okoljem, saj je znan po zanimanju za podeželje, varovanje narave in trajnostni razvoj. Poleg tega ima kraljeva družina dolgo povezavo z ragbijem, saj je Charles pokrovitelj številnih športnih organizacij. Za razliko od Williama, ki ga privlači energija nogometnih stadionov, se kralj bolj nagiba k športom, ki imajo tradicionalno in družbeno vlogo.