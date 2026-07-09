Princ Harry in skrivnostna bela tabletka: Kaj se je zgodilo leta 2011?

Britanska novinarka Charlotte Griffiths je v članku za časnik Daily Mail opisala srečanje s princem Harryjem leta 2011 in poznejše stike z njim, ki so se po njenih besedah razvili v nenavadno prijateljstvo. Njena zgodba je prišla v javnost v času Harryjevega pravnega spora z založnikom Associated Newspapers Limited, v katerem so bili razkriti tudi zasebni pogovori med princem in novinarko.

icon-expand Vojvoda Susseški je bil zelo priljubljeni član kraljeve družine. FOTO: AP

Nenavadno prvo srečanje

Griffithsova je zapisala, da je Harryja prvič spoznala decembra 2011 na zasebnem druženju v Hampshiru. Takrat je bila mlada novinarka, Harry pa princ v vojaški službi, ki se je vračal iz obdobja usposabljanja za vojaškega pilota. Po njenem opisu je bil Harry takrat sproščen, družaben in znan po igrivem smislu za humor. Največ pozornosti je pritegnila njena trditev o nenavadnem trenutku med njunim prvim srečanjem. Po njenih besedah naj bi Harry iz žepa vzel majhno belo tableto, jo pokazal in ji jo položil na jezik z besedami, da zdaj ve, da ji lahko zaupa. Griffithsova je pozneje zapisala, da je po njenem mnenju najverjetneje šlo za nedolžno tableto, kot je paracetamol, vendar je bil trenutek zanjo nenavaden in si ga je zapomnila.

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Od zabavnega princa do človeka, ki ga danes ne prepozna

Novinarka je Harryja iz obdobja pred poroko z Meghan Markle opisala kot energičnega, samozavestnega in pogosto nagajivega. Po njenih besedah je bil takrat znan kot član kraljeve družine, ki je znal sprostiti družbo in se pošaliti na svoj račun. Griffithsova meni, da se je njegov javni značaj skozi leta močno spremenil. "Današnji Harry je zelo drugačen od človeka, ki sem ga spoznala leta 2011," je dejala. Dodala je, da bi najraje pozabila na kratko prijateljstvo, ki je kasneje postalo predmet velike medijske pozornosti. V času sodnega postopka so bili javno predstavljeni tudi nekateri zasebni pogovori med Harryjem in Griffithsovo iz obdobja po njunem srečanju. Sporočila so vsebovala šaljive in osebne pripombe, zaradi katerih so britanski mediji začeli razpravljati o naravi njunega odnosa. Griffithsova je pojasnila, da so bile nekatere izjave iztrgane iz konteksta. Po njenem mnenju so se nanašale na prijateljsko druženje, šale in skupne trenutke v družbi drugih ljudi, ne pa na romantično razmerje.

icon-expand Princ Harry FOTO: Profimedia

Ozadje sodnega spora

Harry je skupaj z drugimi javnimi osebami tožil Associated Newspapers Limited, založnika časnikov Daily Mail in Mail on Sunday, zaradi domnevnih nezakonitih metod zbiranja informacij. Založnik je očitke zavrnil. Med postopkom so se pojavila tudi vprašanja o odnosih med člani kraljeve družine in posameznimi novinarji. Razkritje komunikacije med Harryjem in Griffithsovo je postalo ena od najbolj odmevnih stranskih zgodb procesa, saj je odprlo razpravo o princovih stikih z novinarji, čeprav Harry vztraja, da je bil pogosto tarča nepoštenega ravnanja britanskih tabloidov. Griffithsova pravi, da nikoli ni pričakovala, da bo njeno kratko poznanstvo s princem Harryjem ponovno postalo svetovna novica. Po njenem mnenju je bilo njuno druženje del nekega drugega obdobja njegovega življenja – časa, ko je bil še mlad princ, ki je užival veliko podporo javnosti in je veljal za enega najbolj priljubljenih članov kraljeve družine.

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