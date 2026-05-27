Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet

Slavna pevka in igralka Jennifer Lopez je z novimi fotografijami z razkošnega druženja ob bazenu ponovno razvnela družbena omrežja, največ pozornosti pa so pritegnile njene izklesane trebušne mišice, vitka postava in mladosten videz.
Priljubljena J.Lo je na Instagramu delila serijo sproščenih fotografij ob praznovanju dneva spomina, sledilci pa so bili navdušeni nad tem, kako mladostno in fit je videti.
V razkošni vili je uživala v družbi družine in prijateljev, ob bazenu pa so jo ujeli med sproščanjem s koktajlom v roki in sončenjem. Kasneje je čez bikini oblekla lahkotno belo obleko ter nadaljevala druženje s svojimi najbližjimi.
"Preživljam dan z ljudmi, ki jih imam rada. Vsem želim lep dan spomina," je zapisala ob objavi, ki je v zelo kratkem času zbrala milijone ogledov in številne komentarje o njenem videzu.
Posebno pozornost so pritegnile tudi fotografije, na katerih pozira s svojima dvojčkoma Maxom in Emme, ki ju je dobila v zakonu s pevcem Marcom Anthonyjem. Oboževalci so poudarili, kako srečno, sproščeno in samozavestno deluje Jennifer, številni pa menijo, da je videti bolje kot pred dvajsetimi leti.
Nova objava prihaja le nekaj dni po tem, ko je pevka navdušila oboževalce z nostalgičnim videom, v katerem je pokazala, da ji še danes popolnoma pristajajo legendarne Versacejeve kavbojke, ki jih je nosila leta 2001 v videospotu za pesem Ain't It Funny.
"Da, to so iste kavbojke iz videospota," je kasneje komentirala, ko je s posnetkom sprožila val navdušenja med sledilci.
Dodatno pozornost je pritegnila tudi z videom, v katerem je poustvarila enega svojih najbolj ikoničnih modnih trenutkov, navdihnjenega s slovito zeleno Versacejevo obleko, ki jo je nosila na podelitvi grammyjev leta 2000. Prav ta obleka velja za enega najbolj prepoznavnih modnih trenutkov v zgodovini pop kulture.
