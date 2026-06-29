Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov

Na družbenih omrežjih je znova pozornost pritegnila stara fotografija pevke Nede Ukraden, na kateri je bila še mladenka. Odzivi so bili hitri in številni. Mnogi so poudarili, da je že v mladosti izžarevala posebno energijo, ki jo ohranja še danes, ter da je njen videz vedno spremljala naravna eleganca.

Neda Ukraden je v svoji karieri izdala številne albume in uspešnice, ki so postale del regionalne glasbene zgodovine. Med njene najbolj prepoznavne pesmi sodijo skladbe, ki so ostale priljubljene več generacij.

Sodelovala je z mnogimi priznanimi avtorji in producenti ter nastopala na številnih koncertih po Evropi in svetu. Njena glasba je znana po kombinaciji melodičnih balad in energičnih pop skladb, ki so ji prinesle široko občinstvo.