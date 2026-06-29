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neda ukraden
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Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov

B.R.
29. 06. 2026 03.07
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Ena najbolj prepoznavnih pevk z območja Balkana je ponovno pritegnila pozornost javnosti, ko je na družbenih omrežjih začela znova krožiti njena arhivska fotografija.

Na družbenih omrežjih je znova pozornost pritegnila stara fotografija pevke Nede Ukraden, na kateri je bila še mladenka. Odzivi so bili hitri in številni. Mnogi so poudarili, da je že v mladosti izžarevala posebno energijo, ki jo ohranja še danes, ter da je njen videz vedno spremljala naravna eleganca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neda Ukraden je v svoji karieri izdala številne albume in uspešnice, ki so postale del regionalne glasbene zgodovine. Med njene najbolj prepoznavne pesmi sodijo skladbe, ki so ostale priljubljene več generacij.

Sodelovala je z mnogimi priznanimi avtorji in producenti ter nastopala na številnih koncertih po Evropi in svetu. Njena glasba je znana po kombinaciji melodičnih balad in energičnih pop skladb, ki so ji prinesle široko občinstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Legenda, ki še vedno navdušuje

Danes Neda Ukraden ostaja aktivna na glasbeni sceni in redno nastopa na koncertih po regiji. Kot poudarjajo glasbeni kritiki, njena priljubljenost ne temelji le na nostalgiji, temveč tudi na dejstvu, da njene pesmi še vedno nagovarjajo široko občinstvo.

Neda Ukraden
Neda Ukraden FOTO: Arhiv naročnika
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