Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti

Severino mnogi štejejo med najbolj priljubljene javne osebnosti na Hrvaškem ter eno najbolj priljubljenih glasbenic v regiji. V svoji zavidljivi karieri je sodelovala s številnimi glasbenimi kolegi, nizala hit za hitom ter polnila vse večje dvorane. Pevka je aprila praznovala 54. rojstni dan.
Severina je svojo glasbeno pot začela zelo mlada, ko je izdala svoj prvi album z naslovom Severina.
Že na začetku kariere je pokazala, da ima izrazit glasbeni potencial, ki ji je omogočil hitro uveljavitev na takratni glasbeni sceni. Strokovnjaki s področja popularne glasbe, ki jih pogosto povzema BBC Music, poudarjajo, da so njeni zgodnji projekti pomembno prispevali k razvoju sodobnega pop zvoka v regiji.
V naslednjih desetletjih je Severina izdala vrsto hitov, ki so postali del regionalne glasbene zgodovine.
Kot poroča revija Billboard v svojih pregledih balkanske glasbene scene, je Severina ena redkih izvajalk, ki je uspela ohraniti dolgoletno prisotnost na vrhu lestvic.
Poleg glasbene kariere je Severina pogosto v središču pozornosti tudi zaradi svojega osebnega življenja. Njeni odnosi, družinsko življenje in osebne preizkušnje so večkrat postali del javnih debat, kar je vplivalo tudi na njeno kariero in javno podobo. Kljub temu je Severina večkrat poudarila, da ji glasba predstavlja glavni fokus in osebno oporo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV