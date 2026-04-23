Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti

Severino mnogi štejejo med najbolj priljubljene javne osebnosti na Hrvaškem ter eno najbolj priljubljenih glasbenic v regiji. V svoji zavidljivi karieri je sodelovala s številnimi glasbenimi kolegi, nizala hit za hitom ter polnila vse večje dvorane. Pevka je aprila praznovala 54. rojstni dan.

Severina je svojo glasbeno pot začela zelo mlada, ko je izdala svoj prvi album z naslovom Severina.

Že na začetku kariere je pokazala, da ima izrazit glasbeni potencial, ki ji je omogočil hitro uveljavitev na takratni glasbeni sceni. Strokovnjaki s področja popularne glasbe, ki jih pogosto povzema BBC Music, poudarjajo, da so njeni zgodnji projekti pomembno prispevali k razvoju sodobnega pop zvoka v regiji.