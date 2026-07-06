Od davčne reforme do oltarja: Zala Tomašič razkrila, kako je spoznala moža

V čustvenem zapisu na družbenem omrežju Facebook je Zala Tomašič razkrila tudi, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba. Kot pravi, si nikoli ni mislila, da bo prav službena obveznost pripeljala do srečanja z moškim, ki bo postal njen življenjski sopotnik.

Tomašičeva je zapisala, da sicer ni človek, ki bi verjel horoskopom, vendar se še danes spominja objav, ki so ji pred leti napovedovale konec zahtevnega življenjskega obdobja in začetek časa uspeha ter ljubezni.

"Definitivno pa si nisem predstavljala, da bom zaradi službe že nekaj dni po novoletnih praznikih morala iti na dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi – in tam spoznala svojega bodočega moža."

Ob tem je z nekaj humorja dodala, da ne ve, ali so jo tja pripeljali planeti, zvezde ali usoda, vendar je prav tisti dogodek vodil do najlepšega dneva v njenem življenju.

"Težko z besedami opišem vso srečo in ljubezen, ki jo čutim, a nauk te zgodbe je očiten: davčna reforma ni pomembna samo zaradi naših denarnic, ampak vas lahko pripelje tudi do ljubezni vašega življenja."