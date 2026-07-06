Od davčne reforme do oltarja: Zala Tomašič razkrila, kako je spoznala moža

V čustvenem zapisu na družbenem omrežju Facebook je Zala Tomašič razkrila tudi, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba. Kot pravi, si nikoli ni mislila, da bo prav službena obveznost pripeljala do srečanja z moškim, ki bo postal njen življenjski sopotnik.
Ljubezenska zgodba se je začela na dogodku o davčni reformi
Tomašičeva je zapisala, da sicer ni človek, ki bi verjel horoskopom, vendar se še danes spominja objav, ki so ji pred leti napovedovale konec zahtevnega življenjskega obdobja in začetek časa uspeha ter ljubezni.
"Definitivno pa si nisem predstavljala, da bom zaradi službe že nekaj dni po novoletnih praznikih morala iti na dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi – in tam spoznala svojega bodočega moža."
Ob tem je z nekaj humorja dodala, da ne ve, ali so jo tja pripeljali planeti, zvezde ali usoda, vendar je prav tisti dogodek vodil do najlepšega dneva v njenem življenju.
"Težko z besedami opišem vso srečo in ljubezen, ki jo čutim, a nauk te zgodbe je očiten: davčna reforma ni pomembna samo zaradi naših denarnic, ampak vas lahko pripelje tudi do ljubezni vašega življenja."
Posebno predporočno darilo: papežev blagoslov
Le nekaj časa pred poroko sta Zala in njen takratni zaročenec Tom doživela še en nepozaben trenutek. Med obiskom v Vatikanu sta se srečala s papežem Frančiškom, ki jima je podelil blagoslov pred poroko.
"Eden najdragocenejših trenutkov mojega življenja, ki ga bom vedno nosila v srcu. Srečanje s papežem je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna. Ta trenutek pa je bil še toliko lepši, ker je bil z mano moj zaročenec Tom. Kmalu se poročiva in prejela sva najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV