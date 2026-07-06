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Zala Tomašič
Zabava

Od davčne reforme do oltarja: Zala Tomašič razkrila, kako je spoznala moža

B.R.
06. 07. 2026 08.30
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Evropska poslanka Zala Tomašič je dahnila usodni "da". S Tomom Černilcem sta svojo ljubezen okronala tako s cerkveno kot tudi s civilno poroko, po poroki pa je prevzela priimek Černilec Tomašič.

V čustvenem zapisu na družbenem omrežju Facebook je Zala Tomašič razkrila tudi, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba. Kot pravi, si nikoli ni mislila, da bo prav službena obveznost pripeljala do srečanja z moškim, ki bo postal njen življenjski sopotnik.

Zala Tomašič se je poročila.
Zala Tomašič se je poročila. FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubezenska zgodba se je začela na dogodku o davčni reformi

Tomašičeva je zapisala, da sicer ni človek, ki bi verjel horoskopom, vendar se še danes spominja objav, ki so ji pred leti napovedovale konec zahtevnega življenjskega obdobja in začetek časa uspeha ter ljubezni.

"Definitivno pa si nisem predstavljala, da bom zaradi službe že nekaj dni po novoletnih praznikih morala iti na dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi – in tam spoznala svojega bodočega moža."

Ob tem je z nekaj humorja dodala, da ne ve, ali so jo tja pripeljali planeti, zvezde ali usoda, vendar je prav tisti dogodek vodil do najlepšega dneva v njenem življenju.

"Težko z besedami opišem vso srečo in ljubezen, ki jo čutim, a nauk te zgodbe je očiten: davčna reforma ni pomembna samo zaradi naših denarnic, ampak vas lahko pripelje tudi do ljubezni vašega življenja."

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Posebno predporočno darilo: papežev blagoslov

Le nekaj časa pred poroko sta Zala in njen takratni zaročenec Tom doživela še en nepozaben trenutek. Med obiskom v Vatikanu sta se srečala s papežem Frančiškom, ki jima je podelil blagoslov pred poroko.

"Eden najdragocenejših trenutkov mojega življenja, ki ga bom vedno nosila v srcu. Srečanje s papežem je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna. Ta trenutek pa je bil še toliko lepši, ker je bil z mano moj zaročenec Tom. Kmalu se poročiva in prejela sva najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov."

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zala Tomašič poroka Tom Černilec ljubezen davčna reforma ljubezenska zgodba papežev blagoslov
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