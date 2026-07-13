Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ

Pred enim najlepših dni v življenju je Jaka Šinkovec, pevec skupine Firbci, doživel fantovščino, ki je zagotovo ne bo pozabil. Njegovi prijatelji so mu pred poroko s Tjašo Kramarič pripravili večer, poln smeha, glasbe in zabavnih izzivov.

icon-expand Simpatična Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič FOTO: Instagram

Simpatični ženin se je v družbi prijateljev sproščeno zabaval, prepeval ob harmoniki in užival v druženju. Ker je Jaka tesno povezan z glasbo, brez petja in dobre volje seveda ni šlo. Vrhunec fantovščine je bilo posebno presenečenje, ki so mu ga pripravili prijatelji. Za šalo so mu prinesli velik križ, na katerem sta bila napisana datum in imeni bodočih zakoncev – Jaka + Tjaša 2026.

Od šova Sanjski moški do ljubezenske zgodbe z Jako

Tjaša Kramarič je širši javnosti postala znana kot ena od tekmovalk v priljubljenem šovu Sanjski moški, Jaka Šinkovec pa kot glasbenik, član skupine Firbci in voditelj na Veseljaku. Njuna ljubezenska zgodba se je razvila stran od televizijskih kamer, par pa je sčasoma svojo zvezo nadgradil z zaroko. Zdaj se pripravljata na enega najpomembnejših dni v življenju – poroko. Njuna sreča pa bo letos še večja, saj pričakujeta prvega otroka. Tjaša je noseča, zato bo leto 2026 za zaljubljenca še posebej posebno – poleg poroke se veselita tudi prihoda novega družinskega člana.

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