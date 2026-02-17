Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni

Ko sta se njuni poti srečali, je javnost dobila romantično zgodbo, ki je delovala kot popolna kombinacija slave, uspeha in lepote. Toda za bliščem naslovnic se je skrivala precej bolj zapletena realnost.

Ko se srečata Hollywood in šport

Njuna zveza se ni začela nič kaj spektakularno. Kot poroča portal History, je DiMaggio leta 1952 prosil znanca, naj mu organizira zmenek z Monroejevo, ki je takrat šele prehajala iz modelinga v igralsko kariero. DiMaggio je igralko opazil na fotografiji in vztrajal, dokler mu niso uredili srečanja, njun odnos pa so mediji kmalu opisovali kot romantično fantazijo Amerike, športni junak, ki osvoji hollywoodsko lepotico. Po navedbah uradne strani DiMaggia sta po približno letu in pol zveze sklenila zakon 14. januarja 1954 v mestni hiši v San Franciscu, mediji pa so poroko poimenovali kar 'zakon stoletja'. Toda že na začetku skupnega življenja so se pokazale razlike. Biography poroča, da si je DiMaggio želel bolj tradicionalnega družinskega življenja, medtem ko je Monroejeva ostajala močno osredotočena na svojo kariero in javno podobo.

icon-expand Znamenit prizor iz filma Sedem let skomin. FOTO: Profimedia

Napetosti in razpad zakona

Napetosti so bile očitne že na poročnem potovanju. Kot navaja Biography, je Monroejeva odpotovala nastopat za ameriške vojake v Korejo, medtem ko je DiMaggio ostal na Japonskem, odločitev, ki je med njima sprožila prve večje konflikte. Po pisanju History se je spor zaostril zaradi njegovega nelagodja ob njenem zapeljivem imidžu. Vrhunec naj bi predstavljalo snemanje znamenitega prizora iz filma Sedem let skomin (The Seven Year Itch), ko je množica navdušeno spremljala dvig njene obleke nad prezračevalnim jaškom, trenutek, ki je postal popkulturna klasika, a naj bi zasebno povzročil resne prepire. Monroejeva je oktobra 1954 vložila zahtevo za ločitev zaradi 'psihične krutosti', zakon je trajal le 274 dni.

icon-expand Marilyn Monroe in Joe Dimaggio. FOTO: Profimedia

Odnos po ločitvi

Zgodba pa se s tem ni končala. Uradna DiMaggieva stran navaja, da se je Monroejeva tudi po razhodu v težkih obdobjih obračala nanj, saj je veljal za zanesljivo oporo. Leta 1961 ji je DiMaggio pomagal iz psihiatrične klinike in jo odpeljal na okrevanje, čeprav nista bila več skupaj. Biography piše, da sta ostala prijatelja in da je prav DiMaggio organiziral njen pogreb po smrti leta 1962. Po navedbah njegove uradne strani je nato kar dvajset let na njen grob pošiljal vrtnice - gesto, ki jo mnogi še danes razumejo kot simbol trajne navezanosti in enega najbolj nenavadnih, a hkrati človeških poglavij hollywoodske zgodovine.

