Poroka, ki je bila obsojena na propad

Poroka, ki je že na začetku kazala razpoke

Brooke Shields se je z Andrejem Agassijem poročila leta 1997, vendar v svojih spominih odkrito priznava, da je že kmalu po začetku razmerja čutila, da je bila odločitev napačna. Kot poroča The New York Times, je igralka zapisala, da se je v zakon podala v obdobju, ko je želela pobegniti izpod močnega vpliva svoje matere in zapletenih družinskih okoliščin. Zaradi tega so bile njene odločitve pogosto bolj čustvene kot premišljene. Po njenih besedah je bil zakon z Agassijem hladen in strogo strukturiran, saj sta zaradi kariernih obveznosti večino časa preživljala ločeno.

icon-expand Brooke Shields se je z Andrejem Agassijem poročila leta 1997. FOTO: Profimedia

Agassi: Na dan poroke sem želel pobegniti

Tudi Andre Agassi je v svojih spominih priznal, da je na dan poroke razmišljal o pobegu. Kot poroča Sports Illustrated, je opisal močan občutek dvoma in notranjega nemira, ki ga je spremljal v enem najpomembnejših trenutkov svojega življenja. Zapisal je, da se je takrat zavedal, da za uspešen zakon ni dovolj zgolj čustvena privlačnost, temveč tudi osebna zrelost in razumevanje samega sebe. Prav to mu je takrat manjkalo.

Življenje, ki ju je hitro oddaljilo

Zakonca sta se hitro oddaljila zaradi povsem različnih življenjskih poti. Brooke je gradila igralsko kariero, Andre pa je nastopal na največjih teniških turnirjih po svetu. Igralka je kasneje priznala, da je pogosto opravičevala moževo vedenje in njegov intenziven športni življenjski slog, saj ga je razumela kot del profesionalnega tenisa na najvišji ravni. Šele kasneje je spoznala, da so bili številni znaki težav prisotni že zelo zgodaj.

Odvisnost, ki je razkrila resnico o zakonu

V svojih spominih igralka razkriva tudi, da je Agassi kasneje priznal težave z odvisnostjo od metamfetamina. Kot poroča The Guardian, je igralka poudarila, da za to v času zakona ni vedela in da jo je razkritje močno pretreslo. Njuna zveza je bila polna razhajanj, čustvene oddaljenosti in pomanjkanja stabilnosti, kar je po dveh letih pripeljalo do ločitve.

icon-expand Zakonca sta se hitro oddaljila zaradi povsem različnih življenjskih poti. FOTO: Profimedia

Javni pritiski in konflikti

Brooke Shields se v svojih spominih dotakne tudi javnega spora z igralcem Tomom Cruisom. Kot poroča CNN, je Cruise kritiziral njeno uporabo antidepresivov po porodu, kar je sprožilo široko javno razpravo o duševnem zdravju in zdravljenju depresije. Kasneje se ji je Cruise osebno opravičil, kar je igralka opisala kot nepričakovano, a korektno gesto.

Življenje po razhodu

Po ločitvi leta 1999 sta oba nadaljevala svoji poti. Andre Agassi je kasneje našel stabilnost v zakonu s teniško igralko Steffi Graf, s katero ima otroke. Brooke Shields pa je nadaljevala igralsko kariero in svoje izkušnje kasneje delila v knjigah in intervjujih.

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