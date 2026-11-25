icon-expand Pierce Brosnan jo ljubi takšno, kot je. FOTO: Profimedia

Triinšestdesetletna Keely Shaye Smith se je v Londonu pridružila svojemu možu Pierceu Brosnanu na evropski premieri filma The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Kot poroča revija HELLO!, je par na rdeči preprogi deloval zelo povezano. Triinsedemdesetletni zvezdnik je ženo spremljal z nasmehom, skupaj pa sta znova pokazala, da tudi po dolgih letih zakona rada uživata v skupnih javnih dogodkih.

Zaradi njene postave so jo kritizirali, igralec pa ji je stopil v bran

Keely se je v preteklosti večkrat znašla pod drobnogledom javnosti zaradi sprememb svoje telesne teže. Na družbenih omrežjih so se pojavljale primerjave njenih starejših fotografij z novejšimi, nekateri komentarji pa so bili precej žaljivi. Brosnan se je na kritike odzval leta 2022, ko je na družbenem omrežju branil svojo ženo. Po poročanju portala Joe je poudaril, da ljubi vsako njeno telesno oblino in da je v njegovih očeh najlepša ženska.

Pierce Brosnan je vedno poudarjal, da jo ljubi takšno, kot je

Igralec je že večkrat javno pokazal, kako veliko mu pomeni Keely. Ko so se na spletu pojavile žaljive pripombe o njeni postavi, se ni pridružil kritikom, temveč ji je izrazil podporo.

icon-expand Zaradi njene postave so jo kritizirali, igralec pa ji je stopil v bran. FOTO: Profimedia

V enem od odzivov je poudaril, da ljubi njene obline in da je zanj čudovita. Dodal je, da je ponosen nanjo in na družino, ki sta jo ustvarila skupaj. V intervjuju za revijo Closer leta 2018 je tudi Keely spregovorila o možu. Poudarila je, da njegova prava lepota izhaja iz njegove duše. Njene besede lepo ponazarjajo, da njun odnos temelji na veliko več kot zgolj na zunanjem videzu.

Skupaj sta že več kot 25 let

Pierce in Keely sta se spoznala leta 1994 v Mehiki, poročila pa sta se 4. avgusta 2001 na Irskem. Skupaj imata dva sinova, Dylana in Parisa, igralec pa ima iz prvega zakona še tri otroke. Ob njuni 25. obletnici poroke avgusta 2026 je Keely na družbenih omrežjih objavila skupne fotografije in zapisala, da je bilo življenje z igralcem čudovita pustolovščina ter da se veseli naslednjih 25 let ob njem. O njuni obletnici je poročal tudi People.

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icon-expand Skupaj sta že več kot 25 let. FOTO: Profimedia

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