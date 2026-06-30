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Zabava

Lana v zakon z 41 let starejšim: Srce mi je prepolno sreče

B.R.
30. 06. 2026 08.46
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Priznana 41-letna hrvaška operna pevka je na družbenih omrežjih sporočila veselo novico – poročila se je s svojim dolgoletnim partnerjem, 82-letnim priznanim italijanskim opernim režiserjem.

Hrvaška operna pevka Lana Kos se je v Sankt Peterburgu v Rusiji poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, priznanim italijanskim opernim režiserjem Giancarlom del Monacom.

Ob fotografijah je pevka delila čustven zapis, v katerem je opisala izjemno obdobje svojega življenja. Zadnje tedne so zaznamovali operni nastopi, potovanja in številna umetniška doživetja, vrhunec vsega pa je bila poroka.

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"Kakšna neverjetna mešanica čustev, glasbe, sanj in trenutkov, ki spreminjajo življenje! Il Trovatore v Marijinskem gledališču, Verdijev Requiem v Jekaterinburgu, nepozabni dnevi v Omsku med praznovanjem Zlate maske, navdihujoča srečanja, stoječe ovacije, prijateljstva, potovanja in toliko čudovitih spominov ... Potem pa, kot najlepši zaključek vsega – poročila sem se," je zapisala.

Dodala je še: "Včasih življenje napiše zgodbo, ki je še bolj čudovita od vsega, kar bi si lahko predstavljali. Pretekli tedni so bili prežeti z umetnostjo, strastjo, hvaležnostjo, veseljem in ljubeznijo v vseh njenih oblikah. Srce mi je prepolno sreče in hvaležnosti do vseh, ki so z nama delili te posebne trenutke. Od odra do novega življenjskega poglavja bom za vedno ohranila vsak trenutek tega nepozabnega potovanja. Zdaj pa se začenja največja pustolovščina."

Njena objava je hitro prejela številne čestitke prijateljev, kolegov in oboževalcev, ki so mladoporočencema zaželeli veliko sreče na skupni življenjski poti.

Italijanski operni režiser Giancarlo del Monaco
Italijanski operni režiser Giancarlo del Monaco FOTO: Profimedia

Starostna razlika zanju ni pomembna

Pozornost javnosti je znova pritegnila tudi starostna razlika med zakoncema, saj je Giancarlo del Monaco od Lane starejši kar 41 let. Pevka je o tem že večkrat javno spregovorila in poudarila, da leta zanjo niso pomembna.

"To je nepomembno. Ob meni je lahko tudi nekdo, star 35 let, pa je po duhu star. Giancarlo ima več energije kot jaz, sploh mu ne morem slediti," je povedala v pogovoru za Večernji list.

Lana Kos velja za eno najprepoznavnejših hrvaških sopranistk, ki redno nastopa na uglednih opernih odrih po Evropi in svetu. Njen soprog Giancarlo del Monaco je mednarodno uveljavljen operni režiser, ki je v svoji dolgoletni karieri sodeloval s številnimi priznanimi opernimi hišami.

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KOMENTARJI (2)

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PegySue 30. 06. 2026 13.11
1 0
Mož za svoja leta zgleda vrhunsko! Naj bosta srečna. To je najpomembneje!
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SpamEx 30. 06. 2026 12.10
1 0
Izgleda pa kot 62 letnik
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