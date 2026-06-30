Lana v zakon z 41 let starejšim: Srce mi je prepolno sreče

Ob fotografijah je pevka delila čustven zapis, v katerem je opisala izjemno obdobje svojega življenja. Zadnje tedne so zaznamovali operni nastopi, potovanja in številna umetniška doživetja, vrhunec vsega pa je bila poroka.

"Kakšna neverjetna mešanica čustev, glasbe, sanj in trenutkov, ki spreminjajo življenje! Il Trovatore v Marijinskem gledališču, Verdijev Requiem v Jekaterinburgu, nepozabni dnevi v Omsku med praznovanjem Zlate maske, navdihujoča srečanja, stoječe ovacije, prijateljstva, potovanja in toliko čudovitih spominov ... Potem pa, kot najlepši zaključek vsega – poročila sem se," je zapisala.

Dodala je še: "Včasih življenje napiše zgodbo, ki je še bolj čudovita od vsega, kar bi si lahko predstavljali. Pretekli tedni so bili prežeti z umetnostjo, strastjo, hvaležnostjo, veseljem in ljubeznijo v vseh njenih oblikah. Srce mi je prepolno sreče in hvaležnosti do vseh, ki so z nama delili te posebne trenutke. Od odra do novega življenjskega poglavja bom za vedno ohranila vsak trenutek tega nepozabnega potovanja. Zdaj pa se začenja največja pustolovščina."

Njena objava je hitro prejela številne čestitke prijateljev, kolegov in oboževalcev, ki so mladoporočencema zaželeli veliko sreče na skupni življenjski poti.