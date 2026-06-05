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Camila Cabello
Zabava

Lepa pevka ne ljubi več bogatega dediča

B.R.
05. 06. 2026 08.08
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Ljubezenska zgodba med priljubljeno pevko in libanonskim milijarderjem naj bi se po približno letu in pol končala.

Pevka Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub naj bi se razšla. O razhodu poročajo številni tuji mediji, ki se sklicujejo na vire blizu nekdanjega para.

camila cabello
camila cabello FOTO: Profimedia

Vir naj bi za The Sun povedal, da sta se sčasoma preprosto oddaljila in ugotovila, da njuni življenjski poti ne vodita več v isto smer. "Njuna zveza je v zadnjih mesecih postopoma zbledela. Ni bilo drame, le spoznanje, da si želita različnih stvari," navaja vir.

Zvezdnica naj bi bila trenutno povsem osredotočena na glasbeno ustvarjanje. Več tujih zabavnih portalov poroča, da pevka intenzivno pripravlja novo glasbo in dela na prihajajočem albumu, zaradi česar naj bi poklicni projekti postali njena glavna prioriteta.

Skupaj sta bila od leta 2024

Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub
Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub FOTO: Profimedia

Par je prvič vzbudil pozornost javnosti v začetku leta 2024, ko so ju fotografi ujeli skupaj na počitnicah. Kljub zanimanju medijev sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti in se redko javno izpostavljala. Prav zato je novica o domnevnem razhodu med oboževalci sprožila številna ugibanja.

Henry Junior Chalhoub prihaja iz vplivne poslovne družine Chalhoub, ki je na Bližnjem vzhodu znana predvsem po luksuzni maloprodaji in sodelovanju z nekaterimi največjimi svetovnimi modnimi znamkami. Camila pa je ena prepoznavnejših pop izvajalk svoje generacije, ki je svetovno slavo dosegla najprej v skupini Fifth Harmony, nato pa še z uspešno samostojno kariero.

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Viri: The Sun, Daily Mail, Hola!, Entertainment Tonight

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Camila Cabello Henry Junior Chalhoub razhod glasba estrada šovbiznis
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