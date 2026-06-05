Lepa pevka ne ljubi več bogatega dediča

Pevka Camila Cabello in Henry Junior Chalhoub naj bi se razšla. O razhodu poročajo številni tuji mediji, ki se sklicujejo na vire blizu nekdanjega para.

Vir naj bi za The Sun povedal, da sta se sčasoma preprosto oddaljila in ugotovila, da njuni življenjski poti ne vodita več v isto smer. "Njuna zveza je v zadnjih mesecih postopoma zbledela. Ni bilo drame, le spoznanje, da si želita različnih stvari," navaja vir.

Zvezdnica naj bi bila trenutno povsem osredotočena na glasbeno ustvarjanje. Več tujih zabavnih portalov poroča, da pevka intenzivno pripravlja novo glasbo in dela na prihajajočem albumu, zaradi česar naj bi poklicni projekti postali njena glavna prioriteta.