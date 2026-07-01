Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi

Potem ko je v začetku leta 37-letna hrvaška igralka Petra Kraljev s svojega profila izbrisala skupne fotografije z nogometašem Sandrom Gotalom (34) in sprožila govorice o morebitnem razhodu, je zdaj potrdila, da je njuna zveza še vedno trdna.

Igralka je na svojem profilu na Instagramu objavila galerijo skupnih fotografij iz Zadra, ob kateri je zapisala kratko, a pomenljivo sporočilo: "Jutri obstaja z razlogom."

Objava je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev, ki so paru v komentarjih namenili številne čestitke in lepe želje. Prav ta objava je dokončno utišala govorice, da sta se razšla.