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Petra Kraljev
Zabava

Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi

B.R.
01. 07. 2026 03.59
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Hrvaška igralka, ki je gledalce navdušila z vlogo Milice v priljubljeni seriji Botri, je z novo objavo na Instagramu razblinila ugibanja o svojem ljubezenskem življenju.

Potem ko je v začetku leta 37-letna hrvaška igralka Petra Kraljev s svojega profila izbrisala skupne fotografije z nogometašem Sandrom Gotalom (34) in sprožila govorice o morebitnem razhodu, je zdaj potrdila, da je njuna zveza še vedno trdna.

Igralka je na svojem profilu na Instagramu objavila galerijo skupnih fotografij iz Zadra, ob kateri je zapisala kratko, a pomenljivo sporočilo: "Jutri obstaja z razlogom."

Objava je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev, ki so paru v komentarjih namenili številne čestitke in lepe želje. Prav ta objava je dokončno utišala govorice, da sta se razšla.

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Govorice so se izkazale za neutemeljene

Ugibanja o razhodu so se pojavila, ko je Petra Kraljev v začetku leta s svojega profila odstranila vse skupne fotografije z nogometašem. Ker razloga za to ni pojasnila, so številni sledilci sklepali, da je njune zveze konec.

Kot poroča hrvaška revija Story, so Petro in Sandra prvič skupaj opazili na božični dan leta 2024 v Splitu. Le nekaj časa pred tem je nogometaš na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem je svojo nekdanjo ženo Ivo Brekalo obtožil nezvestobe.

V istem obdobju je v javnost prišla tudi novica, da je igralka končala razmerje s hrvaškim rokometnim reprezentantom Filipom Ivićem.

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