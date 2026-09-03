Slavni sestri ponovili ikonično fotografijo po skoraj 40 letih

Kylie in Dannii Minogue obudili spomin iz leta 1988

Kylie Minogue in njena mlajša sestra Dannii sta dokazali, da nekatere fotografije nikoli zares ne zastarajo. Med obiskom Pariza sta se ustavili pred Eifflovim stolpom in ponovili pozo, v kateri sta bili fotografirani že leta 1988. Kylie, danes stara 58 let, je trenutek posnela v videu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih. Takrat 19- oziroma 20-letna Kylie in najstniška Dannii sta bili na izvirni fotografiji videti kot tipični dekleti iz osemdesetih let. Skoraj štiri desetletja pozneje sta se postavili skoraj na isto mesto in ponovili tudi značilno držo. Avstralski portal Nine je ob objavi poudaril prav družinski vidik fotografije. Sestri sta se s ponovitvijo vrnili k spominu iz obdobja, ko sta bili njuni karieri šele na začetku.

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Dannii ni bila prepričana, da ji bo uspelo

Preden sta posneli novo fotografijo, je Kylie vprašala Dannii, ali lahko še vedno ponovi obrazno mimiko iz izvirnega posnetka. Dannii sprva ni bila povsem prepričana. V videu se nato skupaj postavita v položaj, Kylie odšteje in sestri ponovita staro fotografijo. Ko jima uspe, se obe zasmejita. Kylie je ob posnetku zapisala, da sta morali v Parizu preprosto poustvariti staro družinsko fotografijo. Dodala je, da sta jo po njenem mnenju zadeli v polno. Prav spontanost posnetka je ena od stvari, ki je navdušila njune oboževalce. Namesto popolnoma načrtovane fotografije je nastal sproščen trenutek med sestrama.

icon-expand Kylie in Dannii Minogue FOTO: Profimedia

Oboževalci opazili eno stvar

V komentarjih pod objavo se je hitro pojavilo veliko navdušenih odzivov. Oboževalci so predvsem primerjali fotografiji in komentirali, kako malo se je pri sestrah spremenilo. Britanski The Daily Beast je izpostavil, da nova fotografija ni zanimiva samo zaradi nostalgičnega spomina, temveč tudi zaradi dejstva, da sta Kylie in Dannii skoraj štiri desetletja pozneje še vedno zelo povezani. Sestri sta namreč velik del življenja preživeli pod žarometi. Obe sta v zabavni industriji začeli zelo mladi in se zato dobro razumeta glede pritiska, ki ga prinaša javno življenje.

Kylie je bila leta 1988 tik pred velikim prebojem

Izvirna fotografija je nastala v zelo zanimivem obdobju Kyliejinega življenja. Takrat je bila že prepoznavna kot igralka v priljubljeni avstralski nadaljevanki Neighbours, v kateri je igrala Charlene Mitchell. Leto 1988 je bilo zanjo prelomno. Prav takrat se je njena igralska prepoznavnost začela prelivati v glasbeno kariero, ki jo je pozneje popeljala med največje svetovne pop zvezdnice. Kmalu so sledile uspešnice, med njimi I Should Be So Lucky, The Loco-Motion in številne druge pesmi, s katerimi je v naslednjih desetletjih zaznamovala svetovno pop glasbo. Danes je Kylie ena najuspešnejših avstralskih glasbenic. Kot je nedavno poročal Vogue Australia, je v več kot štirih desetletjih kariere dosegla izjemen mednarodni uspeh, njena kariera pa še vedno ni končana.

icon-expand Danes je Kylie ena najuspešnejših avstralskih glasbenic. FOTO: Profimedia

Tudi Dannii je zgradila svojo kariero

Čeprav je Kylie postala precej bolj prepoznavna po vsem svetu, tudi Dannii Minogue ni ostala v sestrini senci. V zabavni industriji je začela nastopati že kot otrok. Pozneje je razvila svojo glasbeno kariero, nastopala na televiziji in postala sodnica v več priljubljenih tekmovalnih oddajah. Prav zato je fotografija iz leta 1988 zanimiva tudi z zgodovinskega vidika. Na njej sta dve mladi sestri, ki sta bili še pred velikim delom kariere, danes pa lahko pogledamo nazaj in vidimo, kako daleč sta prišli.

Še vedno ostajata zelo povezani

Kylie in Dannii sta skozi leta večkrat govorili o tem, kako pomembna jima je njuna družinska vez. Obe sta se v zabavni industriji znašli zelo mladi, zato imata izkušnjo, ki jo lahko v celoti razume le malokdo. Dannii je nedavno poudarila, da je imeti sestro, ki razume njeno delo, nekaj posebnega. Skupaj sta doživeli uspehe, težke trenutke, medijsko pozornost in vse druge plati življenja pod drobnogledom javnosti.

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