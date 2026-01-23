Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje

Paris Hilton je v novi epizodi podkasta Jaya Shettyja spregovorila o eni najtežjih izkušenj svojega življenja – uhajanju intimnega posnetka, ki je v javnost prišel, ko je bila stara komaj 19 let, poroča Unilad. Dogodek iz leta 2004 jo spremlja še danes in je močno zaznamoval njen odnos do sebe, javnosti in zasebnosti.

Posnetek, ki ji je spremenil življenje

Leta 2004 je v javnost pricurljal videoposnetek, v katerem je bila Hiltonova skupaj s takratnim partnerjem Rickom Salomonom, ki je bil star 35 let. Posnetek naj bi bil objavljen brez njenega soglasja, Solomon pa naj bi ga celo prodal in tržil pod naslovom "Afera za eno noč v Parizu". Mediji so jo po objavi neusmiljeno napadali, Hiltonova pa je v številnih intervjujih priznala, da je bil vpliv na njeno duševno zdravje izjemno boleč.

"Nikoli me niso več gledali enako"

V pogovoru z Jayem Shettyjem je 44-letna zvezdnica razkrila, da jo je najbolj prizadelo to, kako je posnetek spremenil pogled javnosti nanjo. "Vedno sem občudovala ženske, kot sta princesa Diana in Grace Kelly ... in imam občutek, da mi je [Salomon] to vzel, ko je posnel tisti posnetek. Ljudje me zaradi tega niso nikoli več gledali," je povedala. Dodala je, da jo bo ta izkušnja spremljala vse življenje: "To je nekaj, kar me bo verjetno preganjalo do konca življenja."

icon-expand FOTO: Profimedia

Osamljenost, umik in odpovedi

Hiltonova je priznala, da je po uhajanju posnetka doživela globoko osamljenost. "Po tem nisem hotela videti nikogar več. Skrivala sem se v svoji hiši in odpovedala celotno tiskovno turnejo," je povedala. Po njenem mnenju se od te izkušnje nikoli ne bo popolnoma pozdravila.

Razumevanje, ki ga takrat ni bilo

V zadnjih letih je Paris Hilton večkrat poudarila, da je bilo uhajanje posnetka v resnici primer objave intimnih vsebin brez soglasja – dejanje, ki ga danes poznamo kot maščevalno pornografijo. V intervjuju za The Sunday Times je dejala: "Danes bi bilo to nezakonito. Ljudje se zavedajo, kako narobe je bilo. In to je bilo zame zdravilno – da so ljudje končno videli, da sem bila najstnica, ki jo je izkoriščal starejši moški."

Zakon, ki ščiti žrtve

V ZDA je bil lani sprejet zakon, ki prepoveduje zavestno objavljanje intimnih fotografij ali posnetkov brez privolitve. Gre za pomemben korak v zaščiti žrtev, ki se znajdejo v podobni situaciji, kot se je pred dvema desetletjema Paris Hilton.

