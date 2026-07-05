Je preveč seksi za volan? Padla na vozniškem, ker naj bi bila "preveč privlačna"

Julia Medeiros je vozniški izpit opravila šele v petem poskusu, pri čemer danes verjame, da je njen videz vplival na potek izpitov in obnašanje nekaterih ocenjevalcev.

"Bila sem preveč glamurozna za vozniški izpit"

Julia, ki danes živi v Miamiju in se ukvarja z družbenimi omrežji, pravi, da so jo med izpiti večkrat spremljali nenavadni komentarji. "Pred začetkom izpita so me spraševali, ali se ukvarjam z modelstvom ali družbenimi omrežji. Rekli so mi tudi, da sem videti preveč glamurozno, da bi bila tam," je povedala za Daily Mail. Dodaja, da so bili komentarji sicer večinoma izrečeni v šali, a so jo sčasoma začeli motiti. "En izpraševalec je rekel, da sem videti, kot da grem na snemanje, ne pa na vozniški izpit," je dejala.

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Ponavljajoči se padci in dvomi

Prvi neuspeh je pripisala tremi in lastnim napakam. Kot pravi, je bila nervozna in je naredila tipične začetniške napake, zato sprva ni posumila, da bi lahko bilo karkoli spornega.

icon-expand Vozniški izpit je opravila v petem poskusu. FOTO: Shutterstock

"Po prvem padcu sem mislila, da je to normalno. Po drugem še tudi. Ko pa sem padla tretjič in četrtič, sem začela razmišljati, ali je še kaj drugega v ozadju," je pojasnila. Nato je začela opažati, da se v skoraj vsakem izpitu pojavljajo komentarji o njenem videzu, oblačilih ali družbenih omrežjih, kar ji je vzbudilo občutek nelagodja. Čeprav poudarja, da ne more dokazati, da bi njen videz vplival na končni rezultat, priznava, da so jo ponavljajoči se neuspehi psihično obremenili. "Ne morem reči, da je to vplivalo na ocenjevanje. Ampak ko padeš enkrat, kriviš sebe. Ko padeš petkrat, začneš dvomiti v vse – tudi v stvari, ki so se govorile okoli tebe," je povedala. Celoten proces je trajal približno eno leto, Julia pa je vozniški izpit končno opravila šele v petem poskusu v isti avtošoli v Braziliji.

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