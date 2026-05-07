Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"

Met Gala noč in druženje z vplivnico

Po poročanju tujih medijev se je 49-letni hollywoodski igralec Orlando Bloom po uradnem delu Met Gala pojavil na zasebni zabavi, ki sta jo gostili Madonna in Sabrina Carpenter, s 27-letno Meredith Duxbury. Ker je v preteklosti dolga leta tvoril enega najbolj znanih hollywoodskih parov s Katy Perry, so se takoj pojavile tudi primerjave med njegovo bivšo in mlado vplivnico. Mnogi so na družbenih omrežjih opozorili na podobno temnejšo barvo las, izrazit "glam" slog in močno karizmo. Zaradi teh podobnosti so jo v komentarjih celo poimenovali "Katy Perry 2.0".

Kdo je Meredith Duxbury?

Meredith je ameriška vplivnica, ki je zaslovela predvsem na TikToku in Instagramu. Danes velja za eno bolj prepoznavnih spletnih osebnosti v lepotni industriji, saj ima na milijone sledilcev na različnih platformah. Meredith je svojo pot začela okoli leta 2020, ko je začela objavljati kratke videe z ličenjem na TikToku. Njene vsebine so hitro postale viralne, predvsem zaradi značilnega "full glam" sloga ličenja in drznih tehnik nanašanja pudra.

icon-expand Katy Perry in Orlando Bloom sta lani potrdila razhod. FOTO: Profimedia

Poleg družbenih omrežij je Meredith sodelovala tudi z velikimi modnimi hišami in nastopala na modnih dogodkih, kot sta pariški in milanski teden mode. Nastopila je celo na modnih pistah za znane oblikovalce. V preteklosti je bila v zvezi z Brandonom Remerjem, ki se je občasno pojavljal tudi v njenih objavah na družbenih omrežjih. Danes svoje zasebno življenje večinoma drži stran od javnosti. Bloom in Perryjeva sta svojo zvezo začela leta 2016, leta 2019 pa sta se zaročila in dobila hčerko Daisy Dove Bloom. Lani sta se razšla, vendar ostajata v dobrih odnosih in skupaj skrbita za hčerko.

