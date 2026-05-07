Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Meredith Duxbury
Zabava

Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"

B.R.
07. 05. 2026 03.23
1

Po prestižni Met Gala v New Yorku je Orlando Bloom obiskal ekskluzivno zabavo po dogodku, kjer je v družbi mlade vplivnice Meredith Duxbury pritegnil veliko pozornosti. Srečanje je hitro sprožilo ugibanja o morebitni novi romantični zgodbi.

Met Gala noč in druženje z vplivnico

Po poročanju tujih medijev se je 49-letni hollywoodski igralec Orlando Bloom po uradnem delu Met Gala pojavil na zasebni zabavi, ki sta jo gostili Madonna in Sabrina Carpenter, s 27-letno Meredith Duxbury.

Ker je v preteklosti dolga leta tvoril enega najbolj znanih hollywoodskih parov s Katy Perry, so se takoj pojavile tudi primerjave med njegovo bivšo in mlado vplivnico. Mnogi so na družbenih omrežjih opozorili na podobno temnejšo barvo las, izrazit "glam" slog in močno karizmo. Zaradi teh podobnosti so jo v komentarjih celo poimenovali "Katy Perry 2.0".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Meredith Duxbury?

Meredith je ameriška vplivnica, ki je zaslovela predvsem na TikToku in Instagramu. Danes velja za eno bolj prepoznavnih spletnih osebnosti v lepotni industriji, saj ima na milijone sledilcev na različnih platformah.

Meredith je svojo pot začela okoli leta 2020, ko je začela objavljati kratke videe z ličenjem na TikToku. Njene vsebine so hitro postale viralne, predvsem zaradi značilnega "full glam" sloga ličenja in drznih tehnik nanašanja pudra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Katy Perry in Orlando Bloom sta lani potrdila razhod.
Katy Perry in Orlando Bloom sta lani potrdila razhod. FOTO: Profimedia

Poleg družbenih omrežij je Meredith sodelovala tudi z velikimi modnimi hišami in nastopala na modnih dogodkih, kot sta pariški in milanski teden mode. Nastopila je celo na modnih pistah za znane oblikovalce.

V preteklosti je bila v zvezi z Brandonom Remerjem, ki se je občasno pojavljal tudi v njenih objavah na družbenih omrežjih. Danes svoje zasebno življenje večinoma drži stran od javnosti.

Bloom in Perryjeva sta svojo zvezo začela leta 2016, leta 2019 pa sta se zaročila in dobila hčerko Daisy Dove Bloom. Lani sta se razšla, vendar ostajata v dobrih odnosih in skupaj skrbita za hčerko.

Išče žensko z denarjem in stilom
Preberi še
Išče žensko z denarjem in stilom
Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let
Preberi še
Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Preberi še
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Orlando Bloom Meredith Duxbury Katy Perry Met Gala vplivnica estrada vplivnice hollywoodski pari
Zabava

Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo

24ur.com Nova romanca? Sveže samska Orlando in Sydney opažena skupaj
Zadovoljna.si Je to začetek nove romance?
Zadovoljna.si Blaž je močno razjezil Marušo in Evo
24ur.com Želel sem, da bi čas preživela bolj intimno, da bi bila sama
Zadovoljna.si Rale zmenek z Evo zamenja za druženje s prijatelji
24ur.com Sanjski moški po poljubčku v nebesih, nato pa ga je zmedla nova tekmovalka
24ur.com 'Katy in Justin sta vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega'
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Qwertzuiop 07. 05. 2026 08.16
0 0
Ali pri nas dejansko kdo reče, da nekdo dviga obrvi ali je to zelo neposrečen dobeseden prevod iz angleščine? Mislim, da pri nas obrvi dviga samo plastični kirurg.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683