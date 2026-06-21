Nekdanja stevardesa Abby Rose je v odmevnem intervjuju za The Sun spregovorila o kulturi zabav, bežnih romanc in ljubezenskih afer, ki naj bi bile v nekaterih letalskih družbah precej pogoste. Po njenih besedah so se številna poznanstva in flirti začeli že med letom, nadaljevali pa med postanki v hotelih po svetu.

Kultura bežnih romanc

"Kultura avantur za eno noč je bila zelo močna. Tako člani posadke kot piloti so pogosto sklepali kratkotrajna razmerja," je dejala. Dodala je, da so številni člani osebja uporabljali aplikacije za zmenke takoj po pristanku, nekateri pa so stik navezali celo s potniki. Po njenih besedah so bile hotelske zabave med daljšimi postanki včasih zelo razuzdane. Podobno je opisala tudi nekdanja stevardesa Skye Taylor, ki se spominja zabave v Johannesburgu, kjer je dogajanje po njenih besedah ušlo izpod nadzora.

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Drzne ponudbe in pozornost potnikov

Nekatere stevardese naj bi prejemale tudi nenavadne in drzne ponudbe potnikov. Ena od članic kabinskega osebja je razkrila, da ji je potnik nekoč ponudil tisoč dolarjev za nogavice, ki jih je nosila med letom. Dolgoletna stevardesa Lady Jane, ki je v industriji delala dve desetletji, trdi, da so bile kratkotrajne romance med člani posadke zelo pogoste. Po njenem mnenju je k temu prispeval življenjski slog, ki vključuje pogosta potovanja, nočitve v hotelih in dolgotrajno odsotnost od doma.

icon-expand Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti iz zraka ... FOTO: Profimedia

Piloti v središču pozornosti

Posebej odmevne so tudi trditve o vedenju nekaterih pilotov. Abby Rose je dejala, da so piloti zaradi svojega statusa pogosto deležni velike pozornosti in da so bili med člani posadke pogosto predmet občudovanja. Ob tem je poudarila, da njene izkušnje ne predstavljajo celotne industrije, temveč predvsem dogajanje, ki ga je sama opazila v določenem obdobju svoje kariere. Med najbolj nenavadnimi zgodbami, ki jih je delila, je tudi zabava v ameriškem mestu Minneapolis, kjer naj bi posadka po pristanku nadaljevala druženje do zgodnjih jutranjih ur. Spomnila se je tudi razkošnega večera v Las Vegasu, ko jih je po pristanku pričakala limuzina, povezana z osebo iz kroga košarkarske ekipe Denver Nuggets.

Večina svoje delo opravlja profesionalno

V zadnjih letih je več incidentov, povezanih z neprimernim vedenjem letalskega osebja, pritegnilo tudi pozornost medijev. Nekateri zaposleni so bili zaradi kršitev pravil glede alkohola ali drugih neprimernih ravnanj celo odpuščeni. Kljub številnim zgodbam strokovnjaki poudarjajo, da večina pilotov in stevardes svoje delo opravlja profesionalno ter da varnost potnikov ostaja najpomembnejša naloga letalskih posadk. Vendar pa razkritja nekdanjih zaposlenih ponujajo redek vpogled v življenje za kulisami ene najbolj zanimivih industrij na svetu.

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