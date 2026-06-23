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Olivia Wilde
Zabava

Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi

B.R.
23. 06. 2026 03.36
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Zvezdnica se je po letih znova ozrla na eno najbolj nepričakovanih odločitev svojega življenja. Tako je spregovorila o zakonu z italijanskim aristokratom, v katerega je vstopila še kot najstnica, danes pa na celotno zgodbo gleda precej drugače.

Mlada zaljubljenost, ki je prerasla v zakon

Igralka Olivia Wilde je v podkastu Call Her Daddy razkrila podrobnosti razmerja, ki se je začelo zelo spontano. Z italijanskim aristokratom Ruspolijem sta se spoznala v času, ko je bila stara komaj 19 let, njuna zveza pa je hitro dobila nepričakovan zasuk.

Par se je zaročil na festivalu Burning Man, kmalu zatem pa stopil pred oltar. Poroka ni bila niti približno tradicionalna. Potekala je v odmaknjenem okolju Virginie, obred pa je bil vse prej kot običajen. Igralka danes priznava, da jo je prav nepredvidljivost takratne odločitve močno privlačila.

"Zdelo se je kot najbolj nora stvar, ki jo lahko storiš, in ravno zato je bilo tako romantično," je povedala med pogovorom.

Igralka Olivia Wilde z italijanskim aristokratom Ruspolijem
Igralka Olivia Wilde z italijanskim aristokratom Ruspolijem FOTO: Profimedia

Dvomi so se pojavili hitreje, kot je pričakovala

Čeprav je bila prepričana, da sledi svojemu srcu, so se po poroki začela pojavljati vprašanja. Kot navaja InStyle, je igralka kmalu po izrečenem usodnem "da" začela razmišljati, ali je bila odločitev morda prenagljena.

Danes priznava, da je bila v mladosti nagnjena k impulzivnim potezam in da je bila poroka del tega obdobja. Vseeno poudarja, da zveze ne obžaluje. Nasprotno, prepričana je, da ji je izkušnja prinesla številne pomembne življenjske lekcije.

Zakaj se je zakon po osmih letih končal?

Po osmih letih skupnega življenja sta se zakonca odločila za ločitev. Kot piše Entertainment Weekly, razlog ni bil dramatičen dogodek ali odmeven spor, temveč dejstvo, da sta se skozi leta razvila v različni osebi.

Igralka je pojasnila, da sta bila ob začetku zveze zelo mlada in da sta v obdobju skupnega življenja prešla skozi številne osebne spremembe. Ko sta odrasla, sta ugotovila, da si želita različnih stvari in da njune življenjske poti ne vodijo več v isto smer.

Kljub razhodu med njima ni ostalo zamer. Zvezdnica je poudarila, da sta uspela ohraniti prijateljski odnos in da na skupna leta gleda s hvaležnostjo.

Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem FOTO: Profimedia

Brez obžalovanja zaradi preteklosti

Čeprav danes ve, da se pri devetnajstih letih verjetno ne bi več odločila za enak korak, meni, da je bilo to obdobje pomemben del njenega odraščanja. Opisuje ga kot svobodno, nekoliko boemsko življenjsko poglavje, ki ji je pomagalo oblikovati pogled na ljubezen, odnose in samo sebe.

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Viri: People, InStyle, Entertainment Weekly

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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