Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost

Srbska teniška igralka Olga Danilović je na družbenih omrežjih objavila fotografije v elegantni oprijeti črni obleki in z dovršenim večernim ličenjem ter navdušila številne sledilce.
S svojim zapeljivim videzom je brez težav pritegnila pozornost in, kot so zapisali nekateri oboževalci, obrnila kar nekaj glav.
Kdo je Olga Danilović?
Olga Danilović je ena najbolj prepoznavnih srbskih teniških igralk mlajše generacije. Rodila se je leta 2001 v Beogradu in že zgodaj opozorila nase kot velik teniški talent. V karieri je osvojila več turnirjev serije WTA in se prebila med najboljše igralke sveta.
Prihaja iz znane športne družine; njen oče je nekdanji srbski košarkarski zvezdnik Predrag Danilović, ki je igral tudi v ligi NBA in velja za eno največjih imen srbske košarke.
Ljubezenska zgodba z Oblakom
Z Janom Oblakom sta v zvezi že nekaj let, javnost pa je njuno razmerje prvič podrobneje opazila leta 2023. Čeprav svoje zasebnosti ne izpostavljata pogosto, občasno delita skupne utrinke, predvsem iz Madrida, kjer Oblak brani za Atlético Madrid, Olga pa zaradi turnirjev in treningov prav tako veliko časa preživi v Španiji.
Veljata za enega najbolj priljubljenih športnih parov v regiji, njune objave pa redno navdušujejo tako nogometne kot teniške navdušence.
