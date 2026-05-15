Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost

S svojim zapeljivim videzom je brez težav pritegnila pozornost in, kot so zapisali nekateri oboževalci, obrnila kar nekaj glav.

Srbska teniška igralka Olga Danilović je na družbenih omrežjih objavila fotografije v elegantni oprijeti črni obleki in z dovršenim večernim ličenjem ter navdušila številne sledilce.

Olga Danilović je ena najbolj prepoznavnih srbskih teniških igralk mlajše generacije. Rodila se je leta 2001 v Beogradu in že zgodaj opozorila nase kot velik teniški talent. V karieri je osvojila več turnirjev serije WTA in se prebila med najboljše igralke sveta.

Prihaja iz znane športne družine; njen oče je nekdanji srbski košarkarski zvezdnik Predrag Danilović, ki je igral tudi v ligi NBA in velja za eno največjih imen srbske košarke.