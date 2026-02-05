Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ruben Van Gucht
Zabava

Razkril, da vodi poseben seznam partnerk

B.R.
05. 02. 2026 04.00
0

Belgijski športni novinar Ruben Van Gucht je v zadnjem času pritegnil pozornost javnosti z odkritji o svojem ljubezenskem življenju.

Belgijski športni novinar in mož hrvaške atletinje Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, je v zadnjih tednih znova pritegnil pozornost javnosti.

Igralec v zvezi z dvema ženskama, z njimi živi tudi njegova mama
Preberi še
Igralec v zvezi z dvema ženskama, z njimi živi tudi njegova mama

Ruben je pred kratkim gostoval v podkastu Datenight, kjer je razkril manj znane podrobnosti svojega ljubezenskega življenja. Kot je povedal, vodi poseben seznam vseh partnerk, ki jih je imel v življenju. Poudaril je, da seznam ne služi tekmovalnosti ali ponosu glede števila, temveč ima romantičen pomen: "Bilo bi mi zelo žal, če bi koga pozabil. Tudi če je šlo za nekajkratno razmerje ali kratek odnos, si želim, da se lahko čez deset let še spomnim vseh." Ob tem je izrazil presenečenje nad tem, kako nekateri ljudje ocenjujejo pretekle partnerje: "Enkrat sem imel punco, ki je pri svojem fantu našla seznam vseh njegovih partnerk in zraven še ocene. To pa ne – ocenjevanja jaz ne počnem."

Ruben Van Gucht
Ruben Van Gucht FOTO: Profimedia

Rubenova objava o seznamu partnerk je sprožila tudi reakcije drugih oseb iz njegovega življenja. Njegova domnevna nekdanja partnerka, belgijska pisateljica Charlotte van Looy, je presenetila javnost, ko je v komentarjih pod svojo objavo zapisala, da sta bila z Rubenom skupaj skoraj šest let in da sta si delila isti dom skoraj štiri leta.

Spolni škandal desetletja razkril število njegovih ljubic
Preberi še
Spolni škandal desetletja razkril število njegovih ljubic

Poleg teh osebnih razkritij je Ruben v preteklosti opozoril tudi na svoj odprt zakon z Blanko Vlašić. Kot so poročali tuji mediji, sta se poročila maja 2022, pri čemer do takrat javnost ni vedela, da sta par. Šest mesecev kasneje, na Blankin 39. rojstni dan, sta dobila sina Monda. Svojo zvezo sta pogosto opisovala kot odprt odnos, ki temelji na odkritosti in komunikaciji. Ruben je v intervjuju za belgijski program Het huis razložil, da ne pripisujeta pretiranega pomena klasičnim oznakam in da imata oba svoj odnosni svet v Belgiji in na Hrvaškem, pri čemer sta do dogovorov odprta in jih spoštujeta. Poudaril je, da je pri takšnem odnosu ključna odprta komunikacija in medsebojno spoštovanje ter da Blanka ve za partnerice, čeprav ne pozna vseh podrobnosti.

Tega George Clooney s svojo lepo ženo nikoli ne počne
Preberi še
Tega George Clooney s svojo lepo ženo nikoli ne počne
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Ruben Van Gucht Blanka Vlašić ljubezensko življenje odprti zakon seznam partnerk seznami partnerk romantični odnosi zmenki
Zabava

Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1497