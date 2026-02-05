Razkril, da vodi poseben seznam partnerk

Belgijski športni novinar in mož hrvaške atletinje Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, je v zadnjih tednih znova pritegnil pozornost javnosti.

Ruben je pred kratkim gostoval v podkastu Datenight, kjer je razkril manj znane podrobnosti svojega ljubezenskega življenja. Kot je povedal, vodi poseben seznam vseh partnerk, ki jih je imel v življenju. Poudaril je, da seznam ne služi tekmovalnosti ali ponosu glede števila, temveč ima romantičen pomen: "Bilo bi mi zelo žal, če bi koga pozabil. Tudi če je šlo za nekajkratno razmerje ali kratek odnos, si želim, da se lahko čez deset let še spomnim vseh." Ob tem je izrazil presenečenje nad tem, kako nekateri ljudje ocenjujejo pretekle partnerje: "Enkrat sem imel punco, ki je pri svojem fantu našla seznam vseh njegovih partnerk in zraven še ocene. To pa ne – ocenjevanja jaz ne počnem."

icon-expand Ruben Van Gucht FOTO: Profimedia

Rubenova objava o seznamu partnerk je sprožila tudi reakcije drugih oseb iz njegovega življenja. Njegova domnevna nekdanja partnerka, belgijska pisateljica Charlotte van Looy, je presenetila javnost, ko je v komentarjih pod svojo objavo zapisala, da sta bila z Rubenom skupaj skoraj šest let in da sta si delila isti dom skoraj štiri leta.

Poleg teh osebnih razkritij je Ruben v preteklosti opozoril tudi na svoj odprt zakon z Blanko Vlašić. Kot so poročali tuji mediji, sta se poročila maja 2022, pri čemer do takrat javnost ni vedela, da sta par. Šest mesecev kasneje, na Blankin 39. rojstni dan, sta dobila sina Monda. Svojo zvezo sta pogosto opisovala kot odprt odnos, ki temelji na odkritosti in komunikaciji. Ruben je v intervjuju za belgijski program Het huis razložil, da ne pripisujeta pretiranega pomena klasičnim oznakam in da imata oba svoj odnosni svet v Belgiji in na Hrvaškem, pri čemer sta do dogovorov odprta in jih spoštujeta. Poudaril je, da je pri takšnem odnosu ključna odprta komunikacija in medsebojno spoštovanje ter da Blanka ve za partnerice, čeprav ne pozna vseh podrobnosti.

