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Ruben Van Gucht
Zabava

Z drugo pričakuje otroka, ob njem pa 20-letna manekenka

B.R.
03. 08. 2026 12.00
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Zapletena ljubezenska razmerja Rubena Van Guchta ne mirujejo. Po koncu zakona z atletinjo Blanko Vlašić, ki je bil zaznamovan z govoricami o odprti zvezi, se novinar zdaj sooča z očitki glede nezvestobe med nosečnostjo aktualne partnerice.

Ruben Van Gucht z dvajsetletno belgijsko manekenko Valentino Besard.
Ruben Van Gucht z dvajsetletno belgijsko manekenko Valentino Besard. FOTO: Profimedia

Belgijski športni novinar Ruben Van Gucht, nekdanji mož hrvaške atletinje Blanke Vlašić, je znova v središču zanimanja javnosti zaradi svojega zasebnega življenja. Medtem ko njegova dolgoletna partnerica Charlotte Van Looy pričakuje njuno hčer, so ga mediji povezali z dvajsetletno belgijsko manekenko Valentino Besard.

Kdo je Ruben Van Gucht?

Ruben Van Gucht je eden bolj prepoznavnih belgijskih športnih novinarjev in televizijskih obrazov. Javnost ga je bolje spoznala po poroki z Blanko Vlašić, eno najuspešnejših atletinj v zgodovini skoka v višino.

Par se je poročil leta 2022, kmalu zatem pa sta dobila sina Monda. Kot so takrat poročali hrvaški mediji, je bila njuna zveza za javnost zanimiva predvsem zaradi razlike v okolju, iz katerega prihajata – Blanka iz sveta vrhunskega športa, Ruben pa iz športnega novinarstva.

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Fotografije iz Marbelle sprožile nova ugibanja

Pozornost javnosti pa so zdaj pritegnile fotografije iz španske Marbelle, na katerih je Van Gucht v družbi mlade manekenke Valentine Besard. Kot poroča hrvaški portal Index.hr, naj bi bila Besardova ob njem že januarja letos, ko se je z njim udeležila podelitve nagrade zlati čevelj, ki jo prejme najboljši nogometaš belgijskega prvenstva.

Fotografije iz Španije so se pojavile le nekaj dni po tem, ko je Charlotte Van Looy na družbenem omrežju objavila fotografijo nosečniškega trebuha in s tem pokazala, da pričakuje otroka.

Belgijski mediji so ob tem poročali, da naj bi Van Gucht in Besardova javno namigovala na resnejši odnos. Manekenka naj bi povedala, da si želi monogamne zveze, čeprav je kasneje skupna fotografija z novinarjem izginila z družbenih omrežij.

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Kdo je Charlotte Van Looy?

Posebno pozornost javnosti je pritegnila časovnica zasebnega življenja Rubena Van Guchta. Belgijski športni novinar se je leta 2022 poročil z Vlašićevo, s katero ima sina Monda, vendar je kasneje sam razkril, da njun zakon ni bil povsem klasičen in da sta imela odprt odnos.

Hkrati je njegova dolgoletna partnerica Charlotte Van Looy povedala, da sta bila skupaj že več let. Kot je poročal belgijski časnik Het Laatste Nieuws, je Charlotte ob vprašanjih o Van Guchtovem zasebnem življenju dejala: "Ker sva skupaj skoraj šest let in že skoraj štiri leta živiva skupaj – verjemite mi, vem."

Njena izjava je odprla vprašanja o časovnem prekrivanju njegovih odnosov. Iz javno znanih informacij izhaja, da je bil Van Gucht v obdobju zakona z Blanko Vlašić hkrati povezan tudi s Charlotte Van Looy. 

Van Gucht je sicer večkrat poudaril, da so bili njegovi odnosi z vsemi vpletenimi osebami dogovorjeni in da je šlo za drugačen pogled na partnerstvo.

Zveza z Blanko Vlašić in odprt zakon

Ruben Van Gucht in Blanka Vlašić sta bila poročena od leta 2022. Njuna zveza je bila v središču pozornosti tudi zato, ker je Van Gucht v javnosti govoril o odprtem zakonu.

Kot je poročal hrvaški Jutarnji list, se je po številnih ugibanjih letos oglasil tudi Blankin oče Joško Vlašić. Povedal je, da se je zakon njegove hčerke in belgijskega novinarja končal že oktobra prejšnjega leta.

"Mi smo ves čas zelo zrelo in mirno ravnali v tej situaciji. Čas je, da tudi on stori enako in pove resnico. Zakona ni več," je dejal Joško Vlašić.

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Blanka Vlašić po koncu kariere živi umirjeno družinsko življenje

Blanka Vlašić velja za eno največjih športnic na Hrvaškem. Dvakratna svetovna prvakinja v skoku v višino se je po koncu tekmovalne kariere umaknila iz športnega vrha in se posvetila predvsem družini.

Čeprav je njeno zasebno življenje v zadnjih letih pogosto predmet zanimanja javnosti, sama večinoma ohranja miren in zaseben način življenja. Njena največja pozornost ostaja namenjena sinu Mondu.

Blanka Vlašić, Rio 2016
Blanka Vlašić, Rio 2016 FOTO: AP
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Viri: Index.hr, Jutarnji list, 24sata, Het Laatste Nieuws

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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