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Erling Haaland
Zabava

Kdo je skrivnostna partnerka, ki Erlingu Haalandu nudi vso oporo

B.R.
07. 07. 2026 02.58
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Medtem ko Erling Haaland ruši rekorde na nogometnih zelenicah, njegovo stabilnost v zasebnem življenju zagotavlja Isabel Haugseng Johansen. Par, ki izhaja iz istega norveškega kraja, svojo zvezo uspešno ohranja daleč stran od žarometov medijev.

Dekle nogometaša Erlinga Haalanda, Isabel Haugseng Johansen, je danes ena njegovih največjih opor, njuna zgodba pa se ne začne z nogometno slavo, temveč veliko prej – v majhnem norveškem mestu Bryne.

Dekle nogometaša Erlinga Haalanda, Isabel Haugseng Johansen
Dekle nogometaša Erlinga Haalanda, Isabel Haugseng Johansen FOTO: Profimedia

Korenine v istem mestu

Po poročanju več medijev sta oba odraščala v Bryneju in bila del istega lokalnega nogometnega okolja, kjer sta se prvič srečala že dolgo prej, preden je Haaland postal svetovna zvezda.

Njuna zveza naj bi se razvila pozneje, okoli leta 2021, ko je Haaland že nastopal na najvišji ravni evropskega nogometa. Kot poročajo športni mediji, med njimi tudi Times of India, je bila zveza od začetka precej zasebna in daleč od javnosti.

Tihi steber podpore

Isabel nogometaša pogosto spremlja na tekmah, vendar ostaja zunaj medijskega središča. Po poročanju Hindustan Timesa jo opisujejo kot diskretno prisotnost, ki nogometašu zagotavlja stabilnost v ozadju zahtevne kariere.

Čeprav Haaland živi pod stalnim pritiskom profesionalnega športa, mu stabilno zasebno življenje pomaga ohranjati osredotočenost. Kot izpostavljajo športni portali, je njuna zveza prizemljena in temelji na skupnih koreninah ter življenju pred slavo.

Par je decembra 2024 dobil sina, kar je Haalandu prineslo novo življenjsko vlogo – očetovstvo.

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Isabel nogometaša pogosto spremlja na tekmah, vendar ostaja zunaj medijskega središča.
Isabel nogometaša pogosto spremlja na tekmah, vendar ostaja zunaj medijskega središča. FOTO: Profimedia
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Viri: Times of India, Sports Illustrated, South China Morning Post, Hindustan Times, New York Post

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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