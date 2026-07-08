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jennifer lopez
Zabava

Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede

B.R.
08. 07. 2026 03.34
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Jennifer Lopez je med obiskom Pariza znova dokazala, zakaj velja za eno največjih modnih ikon. Pevka in igralka je za večerni izhod s prijatelji izbrala oprijeto črno obleko z zelo globokim izrezom, ki je segal skoraj do popka, s svojim videzom pa je pritegnila številne poglede.

Triinpetdesetletna zvezdnica se je v francoski prestolnici odpravila na večerjo s prijatelji, za katero je izbrala elegantno, a zelo drzno opravo. Črna oprijeta obleka je poudarila njeno postavo, največ pozornosti pa je pritegnil globok izrez, ki je segal skoraj do popka.

Kot poroča Daily Mail, je Jennifer Lopez videz dopolnila z visokimi škornji z izrazito platformo, s čimer je ustvarila kombinacijo elegance in nekoliko bolj drznega modnega sloga. Minimalistični dodatki in urejeni lasje so pustili, da je bila glavna pozornost usmerjena v samo obleko.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

JLo ostaja zvesta prepoznavnemu slogu

Jennifer Lopez je že desetletja znana po tem, da rada izbira oblačila, ki poudarjajo njeno samozavest in ženstvenost. Njene modne izbire pogosto vključujejo oprijete kroje, bleščeče materiale in izrazite izreze, s katerimi redno pritegne pozornost na rdečih preprogah in javnih dogodkih.

Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je njen slog kombinacija hollywoodskega glamurja in sodobne elegance. Kot piše Vogue, je Lopezova skozi svojo kariero razvila prepoznaven modni podpis, pri katerem se pogosto prepletajo drznost, razkošje in klasični kroji.

Večer v Parizu v znamenju elegance

Pariz, ki velja za eno najpomembnejših svetovnih modnih središč, je za Jennifer Lopez predstavljal popolno kuliso za še en opazen modni trenutek. Zvezdnica je med sproščenim večerom s prijatelji izbrala videz, ki je združil prefinjenost in zapeljivost.

Njena črna obleka je pokazala, da se Lopezova tudi po več desetletjih v javnosti še vedno ne boji modnih tveganj. Prav nasprotno – pogosto uporablja modo kot način izražanja svoje osebnosti in samozavesti.

Oboževalci znova razpravljajo o njenem videzu

Fotografije Jennifer Lopez iz Pariza so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, kjer so številni oboževalci pohvalili njen videz. Mnogi so izpostavili, da zvezdnica kljub dolgoletni karieri še vedno velja za eno najbolj opaznih žensk v svetu zabave.

Kot poroča People, Jennifer Lopez že vrsto let ostaja ena izmed najbolj spremljanih zvezdnic, saj javnost zanima tako njeno glasbeno in filmsko ustvarjanje kot tudi njen modni slog.

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KOMENTARJI (2)

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sherlock2 08. 07. 2026 09.17
0 0
Ženske zavedanje minljivosti življenja neprimerno bolj prizadene, kot moške. Še najbolj občutljive so tiste, ki se imajo na lepše.
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golika 08. 07. 2026 08.49
1 0
Ko se ženska tak obleče rabi pozornost, da sama sebe prepriča da ni stara, kar pa žal je. Drugače pa dobra za ta leta.
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HardKore 08. 07. 2026 08.16
1 0
Odločite se... enkrat je stara 56 let, čez 2 tedna že 53??
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