nicole kidman
Zabava

Po ločitvi odšla na Antarktiko

E.R.
23. 01. 2026 03.56
0

Nicole Kidman je uradno zaključila svojo dolgoletno željo po obisku vseh sedmih celin.

Nicole Kidman je izpolnila enega svojih največjih življenjskih ciljev – obiskati vseh sedem celin, poroča PEOPLE. Zadnja, ki jo je še čakala, je bila Antarktika, kamor se je 58letna igralka odpravila v družbi svojih hčerk Sunday Rose in Faith Margaret. Na Instagramu je delila utrinke potovanja, ki je zanjo pomenilo posebno osebno prelomnico.

Družinsko doživetje na robu sveta

Kidman je ob objavi zapisala:

"Hvala @SilverSea, da si me peljala na mojo sedmo celino! Enkratna pustolovščina z družino in prijatelji."

Na fotografijah je mogoče videti igralko in njeni hčerki v toplih rdečečrnih kombinezonih, zaščitenih s sončnimi očali pred ostrim antarktičnim vetrom. V drugi objavi pozira v beli puhasti jakni na čolnu, za njo pa se dviga mogočen ledenik. Med potjo si je privoščila tudi nekaj mirnih trenutkov ob branju na ladji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potovanje v času osebnih sprememb

Obisk Antarktike je prišel v obdobju, ko se Kidman sooča z ločitvijo od Keitha Urbana. Vir blizu družine je za medije povedal, da igralka v tem času veliko pozornosti namenja hčerkama in da ji skupni trenutki pomenijo ogromno.

"Nicole preživi veliko časa s svojima hčerkama. Rada ima družinski čas," je dejal vir.

Po praznikih, ki jih je preživela v Avstraliji, se je z dekletoma vrnila v Nashville.

"Osvežena in optimistična je glede novega leta. Vse se vrača v svojo rutino. Stvari so mirne," dodaja vir.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaključena ločitev in jasen starševski dogovor

Kidman in Urban sta ločitveni postopek zaključila v začetku januarja. V sodnih dokumentih je zapisano, da sta se oba odpovedala preživnini in prevzela stroške svojih pravnih postopkov.

V starševskem dogovoru za hčerki Faith in Sunday sta se zavezala, da bosta tudi po ločitvi ohranila spoštljiv in stabilen odnos do otrok.

"Drug do drugega in do vsakega otroka se morata obnašati tako, da zagotovita ljubeč, stabilen, dosleden in skrben odnos," določa sporazum.

Novo poglavje v zasebnem in profesionalnem življenju

Kljub osebni prelomnici Kidman ostaja usmerjena v prihodnost. Po besedah vira se veseli ustvarjalno intenzivnega leta, saj jo čaka več novih projektov. Potovanje na Antarktiko pa je zanjo predstavljalo simboličen začetek novega obdobja – tako na osebni kot na profesionalni ravni.

Vir: PEOPLE

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nicole Kidman Antarktika potovanja družina ločitev slavni znani igralke
Zabava

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
