Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji

Nekdaj ena najbolj priljubljenih turističnih atrakcij pri naših sosedih se danes sooča z valom kritik, obiskovalci poročajo o umazaniji, gneči in neprijetnih vonjih, ki naj bi pokvarili celotno izkušnjo, piše net.hr. Kompleks iz leta 1913, znan po svojih rumenih neobaroknih fasadah in vročih termalnih bazenih, je postal viralen, a ne vedno zaradi razlogov, ki bi si jih želeli.

"Nič ni bilo tako kot na fotografijah"

Britanska obiskovalka Melika je na TikToku delila svoje razočaranje in terme označila za "popolno izgubo denarja". Že ob prihodu je opazila, da prostor ne spominja na idilične fotografije, ki krožijo po Instagramu. Dodatno jo je prizadela neprijetna izkušnja pri nakupu ogrinjala, ko je prodajalka pred njo ugibala o njeni konfekcijski številki. "To mi je popolnoma uničilo dan," je povedala. Ko je stopila na zunanji del kompleksa, je opazila luščenje fasade, umazane ploščice in bazene, ki so bili kot pravi "prenatrpani, zanemarjeni in nečisti". V vodi je zdržala le 40 minut.

"Voda je bila polna kože in umazanije"

Podobno izkušnjo je opisal britanski par Zach in Rach na YouTubu. Zach je notranje bazene opisal kot "dobesedno polne kožnih ostankov in umazanije, ki je plavala naokrog". Zunanji del mu je bil sicer všeč, a notranje bazene je označil za "odvratne".

Sobote so zgodba zase

Vsako soboto se terme spremenijo v nočni klub na vodi. Sparty zabave so postale magnet za mlade turiste: laserski šovi, glasna glasba, poceni pijača. A prav te zabave so pogosto tarča kritik. Na Redditu uporabniki opozarjajo, da se higiena med zabavami močno poslabša. "Čisto je, razen če greste na Sparty. To je res odvratno," je zapisal nekdo. Drugi je dodal: "Zadnjič sem tam staknil hudo pljučnico." Nekateri omenjajo tudi čudne vonjave, zeleno obarvano vodo in občutek, da se notranji bazeni ne čistijo dovolj pogosto.

A niso vsi razočarani

Kljub številnim kritikam obstajajo tudi zadovoljni obiskovalci. Nekateri pravijo, da je obisk pozimi čaroben, ko se v kopalkah prebijate skozi mraz in nato potopite v vročo vodo, je občutek resnično edinstven. Zdi se, da je izkušnja močno odvisna od ure obiska, pričakovanj in tega, ali se izognete najbolj obremenjenim terminom. Széchenyi so še vedno del budimpeštanske identitete, a vse več obiskovalcev opozarja, da bi morali upravljavci nujno izboljšati standarde. Do takrat pa je dobro, da veste, kaj vas lahko pričaka.