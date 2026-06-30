Nekoč najlepša deklica na svetu je oddana

Francoska manekenka Thylane Blondeau, ki je svetovno slavo dosegla že kot otrok, je stopila pred oltar. Petindvajsetletnica, ki je pred dvema desetletjema zaradi fotografije v reviji Vogue Enfants dobila naziv najlepša deklica na svetu, se je v Parizu poročila z 29-letnim igralcem in didžejem Benom Attalom.

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Romantična poroka v Parizu

Kot poroča People, je civilni poročni obred potekal v pariškem 16. okrožju v krogu družine in najbližjih prijateljev. Mladoporočenca sta del utrinkov delila tudi na družbenih omrežjih, kjer je bilo mogoče videti njun prihod na prizorišče, podpis poročne listine in slavje po obredu. Nevesta je nosila poročno obleko modne oblikovalke Eve Bouskile, videz pa dopolnila z elegantno speto pričesko in šopkom belih kal. Po navedbah revije Parade sta se po slovesnosti odpeljala v klasičnem športnem avtomobilu, med svati pa ni manjkalo znanih obrazov iz francoskega sveta mode in filma.

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Skupaj sta že več let

Thylane Blondeau in Ben Attal sta par od leta 2020. Zaročila sta se marca letos med dopustom v Grčiji, kjer je manekenka na družbenih omrežjih razkrila, da je sprejela njegovo snubitev. Ben Attal prihaja iz ene najbolj znanih francoskih umetniških družin – njegova starša sta igralka Charlotte Gainsbourg in igralec ter režiser Yvan Attal, navajajo People in Parade.

icon-expand Thylane Blondeau FOTO: Profimedia

Od otroške zvezde do uspešne manekenke

Thylane Blondeau je modni svet osvojila že pri štirih letih, ko je prvič stopila na modno pisto. Svetovno prepoznavnost je dosegla pri šestih letih, ko jo je Vogue Enfants poimenoval najlepša deklica na svetu. Pozneje je sodelovala z modnimi hišami, kot so Dolce & Gabbana, L'Oréal in Versace, ter si ustvarila uspešno mednarodno kariero, poročajo People in Parade. Čeprav jo ta naziv spremlja že skoraj vse življenje, je sama večkrat poudarila, da si želi, da bi jo ljudje poznali predvsem po njenem delu in ne po oznaki, ki jo je dobila kot otrok. Danes je ena najbolj prepoznavnih francoskih manekenk svoje generacije.

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