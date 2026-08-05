Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo

Na svojem profilu na Instagramu je Natalija Verboten objavila fotografijo, na kateri si zavezuje vozel na spodnjem delu kopalk. Ob fotografiji je zapisala: "Preizkušam vzdržljivost vozlov."

Fotografijo je posnel slovenski fotograf Tibor Golob, ki je v preteklosti že večkrat sodeloval z znanimi slovenskimi obrazi. Sproščen poletni trenutek je med sledilci hitro naletel na številne pozitivne odzive, saj so mnogi pohvalili pevkino naravno lepoto, dobro voljo in samozavesten nastop.