Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo

Navdušila z novo fotografijo v kopalkah
Na svojem profilu na Instagramu je Natalija Verboten objavila fotografijo, na kateri si zavezuje vozel na spodnjem delu kopalk. Ob fotografiji je zapisala: "Preizkušam vzdržljivost vozlov."
Fotografijo je posnel slovenski fotograf Tibor Golob, ki je v preteklosti že večkrat sodeloval z znanimi slovenskimi obrazi. Sproščen poletni trenutek je med sledilci hitro naletel na številne pozitivne odzive, saj so mnogi pohvalili pevkino naravno lepoto, dobro voljo in samozavesten nastop.
Hudomušen zapis je pritegnil veliko pozornosti
Prav duhovit zapis je fotografiji dodal poseben pečat. Natalija Verboten je znana po tem, da na družbenih omrežjih pogosto objavlja sproščene utrinke iz svojega vsakdana, tokrat pa je z eno samo povedjo poskrbela za veliko odzivov.
Decembra bo praznovala petdeseti rojstni dan
Pevka bo decembra dopolnila petdeset let, vendar številni sledilci menijo, da jih uspešno skriva. Tudi tokratna objava je sprožila številne pohvale na račun njenega videza, energije in življenjskega sloga.
Kot je razvidno iz njenega javnega delovanja in nastopov, pevka ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, ki tudi po več desetletjih glasbene kariere ostaja dejavna na koncertnih odrih in družbenih omrežjih. Njena priljubljenost se odraža tudi v odzivih sledilcev, ki redno spremljajo njene objave.
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