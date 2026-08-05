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Natalija Verboten
Zabava

Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo

B.R.
05. 08. 2026 07.54
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Priljubljena slovenska pevka je objavila poletno fotografijo v kopalkah, ob kateri je s hudomušnim zapisom nasmejala oboževalce. Ker bo decembra dopolnila petdeset let, je objava sprožila tudi številne pohvale na račun njenega mladostnega videza in odlične forme.

Navdušila z novo fotografijo v kopalkah

Na svojem profilu na Instagramu je Natalija Verboten objavila fotografijo, na kateri si zavezuje vozel na spodnjem delu kopalk. Ob fotografiji je zapisala: "Preizkušam vzdržljivost vozlov."

Fotografijo je posnel slovenski fotograf Tibor Golob, ki je v preteklosti že večkrat sodeloval z znanimi slovenskimi obrazi. Sproščen poletni trenutek je med sledilci hitro naletel na številne pozitivne odzive, saj so mnogi pohvalili pevkino naravno lepoto, dobro voljo in samozavesten nastop.

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Hudomušen zapis je pritegnil veliko pozornosti

Prav duhovit zapis je fotografiji dodal poseben pečat. Natalija Verboten je znana po tem, da na družbenih omrežjih pogosto objavlja sproščene utrinke iz svojega vsakdana, tokrat pa je z eno samo povedjo poskrbela za veliko odzivov.

Decembra bo praznovala petdeseti rojstni dan

Pevka bo decembra dopolnila petdeset let, vendar številni sledilci menijo, da jih uspešno skriva. Tudi tokratna objava je sprožila številne pohvale na račun njenega videza, energije in življenjskega sloga.

Kot je razvidno iz njenega javnega delovanja in nastopov, pevka ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, ki tudi po več desetletjih glasbene kariere ostaja dejavna na koncertnih odrih in družbenih omrežjih. Njena priljubljenost se odraža tudi v odzivih sledilcev, ki redno spremljajo njene objave.

Pevka bo decembra dopolnila petdeset let.
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KOMENTARJI (2)

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ŠeVednoPlešem 05. 08. 2026 11.55
0 0
Uf, Natalija, zakaj plastična operacija prsi☹️
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abmam 05. 08. 2026 10.03
1 0
A ona je torej kriva za tako temperaturo? Takoj v ledenico z njo!
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