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Ana Maria Marković
Zabava

Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"

B.R.
04. 07. 2026 03.49
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Hrvaška nogometašica Ana Maria Marković je na Instagramu znova pritegnila pozornost sledilcev z objavo, ki je nastala tik pred tekmo med Hrvaško in Portugalsko.

Nogometašica Ana Maria Marković je na Instagramu ob fotografiji s svojim partnerjem, portugalskim nogometašem Tomasom Ribeirom, v šali zapisala: "Nekdo bo nocoj spal na kavču."

Nogometno rivalstvo tudi doma

Na skupni fotografiji Ana Maria nosi dres hrvaške reprezentance, medtem ko je Ribeiro oblečen v dres Portugalske. Na njegovem hrbtu je številka sedem, ki jo v reprezentanci nosi tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Kljub "nasprotnima taboroma" je nogometašica jasno izrazila podporo Hrvaški, ob objavi pa dodala simbol srca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometni sanjski par

25-letna Ana Maria in portugalski nogometaš sta se spoznala v Zürichu v času, ko je okrevala po poškodbi kolena. Kot je sama povedala, ji je bil Ribeiro v tem obdobju v veliko oporo, kar je njuno razmerje še dodatno utrdilo.

Zaradi nogometnega ozadja in medijske prepoznavnosti ju številni opisujejo kot "nogometni sanjski par", ki združuje dve reprezentanci in dve športni zgodbi.

Od Splita do svetovne pozornosti

Nogometašica iz Splita se z nogometom ukvarja že od otroštva, v javnosti pa jo pogosto označujejo kot eno najprivlačnejših nogometašic na svetu. Uvrstila se je tudi na seznam TC Candler med ženske z najlepšim obrazom na svetu, pogosto pa se pojavlja v različnih medijskih izborih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razplet tekme Hrvaška – Portugalska

Nogometni obračun med Hrvaško in Portugalsko je bil odigran v napetem ritmu, z veliko dinamike na obeh straneh. Portugalska je bila učinkovitejša pri izkoriščanju svojih priložnosti in si zagotovila prednost, ki jo je uspela obdržati do konca srečanja. Hrvaška je imela nekaj dobrih obdobij igre in priložnosti za izenačenje, vendar jih ni uspela pretvoriti v zadetek, zato se je tekma končala v korist Portugalske.

Tomas Ribeiro
Tomas Ribeiro FOTO: Profimedia
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