Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti

B.R.
25. 05. 2026 03.13
Hollywoodska igralka že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih filmskih zvezdnic, a kljub slavi svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo. Veliko zanimanja zato vzbuja njen mož, ki se v javnosti pojavlja zelo redko, čeprav je v televizijski industriji ustvaril številne uspešne projekte, kot navajajo zapisi ameriške televizijske akademije.

Zvezdnica Michelle Pfeiffer je na družbenih omrežjih delila redke fotografije z oddiha, na katerih se pojavi tudi njen mož, in s tem sprožila veliko vprašanj o tem, kdo je njen soprog.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

David E. Kelley je ameriški scenarist in producent, znan po ustvarjanju uspešnih televizijskih serij. Čeprav je njegovo delo močno prisotno v ameriški televizijski industriji, se v javnosti pojavlja izjemno redko, saj z igralko že dolgo ohranjata izrazito zasebno družinsko življenje.

Kariero je začel kot odvetnik v Bostonu, nato pa je začel pisati scenarije. Njegov prvi večji preboj v Hollywoodu je prišel v osemdesetih letih, ko je prešel iz pravniškega sveta v televizijsko produkcijo, kar mu je omogočilo hiter vzpon v industriji.

V televizijski industriji velja za enega najvplivnejših ustvarjalcev, saj je ustvaril ali sodeloval pri serijah, kot so Ally McBeal, The Practice, Boston Legal, Big Little Lies in Picket Fences. Njegove serije so bile predvajane na vseh večjih ameriških televizijskih mrežah.

Michelle Pfeiffer in David E. Kelley sta se poročila leta 1993. FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki traja več kot trideset let

Michelle Pfeiffer in David E. Kelley sta se poročila leta 1993. Že pred poroko sta bila starša posvojeni hčerki Claudii Rose Kelley; kot dojenčico jo je posvojila Pfeifferjeva, kasneje pa jo je posvojil tudi Kelley, kmalu po poroki pa sta dobila še sina Johna Henryja.

Revija People je zapisala, da sta se zakonca spoznala na zmenku na slepo, kar je igralka kasneje opisala kot nepričakovano, a pomembno prelomnico v svojem življenju. V intervjujih je večkrat poudarila tudi, da v zakonu ceni predvsem spoštovanje, humor in integriteto svojega moža, kar je skozi leta utrdilo njun odnos.

Kljub slavi sta želela ostati čim bolj zasebna, zato se redko pojavljata skupaj na javnih dogodkih, kar je v Hollywoodu precej redko.

Michelle Pfeiffer David E. Kelley Hollywood zasebno življenje igralci hollywoodski pari televizijska produkcija zasebno življenje zvezdnikov znane osebnosti
