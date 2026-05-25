Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti

Zvezdnica Michelle Pfeiffer je na družbenih omrežjih delila redke fotografije z oddiha, na katerih se pojavi tudi njen mož, in s tem sprožila veliko vprašanj o tem, kdo je njen soprog.

David E. Kelley je ameriški scenarist in producent, znan po ustvarjanju uspešnih televizijskih serij. Čeprav je njegovo delo močno prisotno v ameriški televizijski industriji, se v javnosti pojavlja izjemno redko, saj z igralko že dolgo ohranjata izrazito zasebno družinsko življenje.

Kariero je začel kot odvetnik v Bostonu, nato pa je začel pisati scenarije. Njegov prvi večji preboj v Hollywoodu je prišel v osemdesetih letih, ko je prešel iz pravniškega sveta v televizijsko produkcijo, kar mu je omogočilo hiter vzpon v industriji.

V televizijski industriji velja za enega najvplivnejših ustvarjalcev, saj je ustvaril ali sodeloval pri serijah, kot so Ally McBeal, The Practice, Boston Legal, Big Little Lies in Picket Fences. Njegove serije so bile predvajane na vseh večjih ameriških televizijskih mrežah.