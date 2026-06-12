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machine gun kelly
Zabava

Moja koža je porumenela: posledice, ki jih ni pričakoval

B.R.
12. 06. 2026 03.04
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Machine Gun Kelly je s svojim ogromnim 'blackout' tatujem šokiral javnost, a za estetiko je plačal visoko ceno. Intenziven proces tetoviranja je njegovo telo pripeljal do fizične izčrpanosti in resnih zdravstvenih zapletov.

Ekstremna preobrazba, ki je šla čez meje

Glasbenik Machine Gun Kelly se je odločil za popolno prekrivanje zgornjega dela telesa z debelo plastjo črnila, kar je spremenilo skoraj celoten njegov videz. Projekt je bil načrtovan kot umetniška in simbolna preobrazba, a se je hitro izkazal za izjemno fizično zahteven proces.

Kot navaja v intervjuju za Billboard Canada, je želel velik projekt zaključiti v samo dveh mesecih, čeprav mu je tetoverka svetovala, da bi moral trajati več let, da bi se telo lahko pravilno regeneriralo.

machine gun kelly
machine gun kelly FOTO: Profimedia

Telo, ki ni več zdržalo tempa

Pospešen tempo tetoviranja je povzročil hude posledice. Telo se je začelo odzivati z znaki izčrpanosti – od motenj spanja do omejenega gibanja rok in zgornjega dela telesa.

Najbolj šokanten del njegove izpovedi je opis fizičnega kolapsa. Kot navaja v intervjuju, je po intenzivnih seansah opazil, da mu je koža začela spreminjati barvo, hkrati pa je izgubljal nadzor nad določenimi gibi.

Zdravstvene težave so se pojavile po tem, ko so med tetoviranjem obremenili področja blizu limfnih vozlov, kar je sprožilo močno reakcijo telesa.

Neznosne bolečine in izguba nadzora nad telesom

Kot poročajo tuji viri, so tetoviranja potekala skoraj vsak dan več ur zapored, brez daljših premorov za okrevanje. Zaradi tega je MGK doživljal hudo fizično izčrpanost, bolečino in občutek, da njegovo telo ne reagira več normalno.

Čeprav je projekt zanj predstavljal umetniško preobrazbo in osebno simboliko, je sam pozneje priznal, da je bil proces bistveno bolj brutalen, kot si je predstavljal. Kljub vsemu ga danes opisuje kot izkušnjo, ki ga je notranje spremenila.

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Viri: Billboard Canada (intervju MGK), People, Page Six, Entertainment Weekly

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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