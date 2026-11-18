Mohamed Hadid se bo poročil s 35 let mlajšo Keni Silvo

Mohamed Hadid, uspešni nepremičninski podjetnik in oče slavnih sester Gigi in Belle Hadid, je naznanil zaroko s svojo dolgoletno partnerico Keni Silvo. Veselo novico sta zaljubljenca javnosti razkrila na slavnostnem dogodku Vogue Arabia Ball 2026 v Dubaju. Med njima je kar 35 let starostne razlike. Mohamed je star 78 let, njegova izbranka pa 43. Kljub temu očitno dobro delujeta kot par, saj njuno razmerje traja že več let. Po poročanju revije Vogue Arabia sta se spoznala leta 2023 na umetniškem in filmskem dogodku v Los Angelesu.

icon-expand Mohamed Hadid se bo poročil s 35 let mlajšo Keni Silvo. FOTO: Profimedia

Snubitev v prestižni restavraciji je bila popolno presenečenje

Zaroka ni bila povezana z velikim javnim spektaklom, temveč z bolj intimnim večerom. Mohamed je Keni povabil v njuno priljubljeno restavracijo Polo Lounge na Beverly Hillsu. Povedal ji je, naj se lepo uredi, saj naj bi praznovala njen nedavni poklicni uspeh. Keni sprva ni slutila, kaj jo čaka. Mislila je, da bosta nazdravila njenim dosežkom, nato pa jo je Mohamed presenetil z zaročnim prstanom. "Bil je čudovit, intimen večer, natanko takšen, kot ga cenim," je za Vogue Arabia povedala bodoča nevesta. Ob tem je poudarila, da zanjo niso pomembne velike geste, temveč iskrenost in občutek, da je ljubljena. Tudi Mohamed ni skrival naklonjenosti do svoje izbranke. Pri njej najbolj ceni preprostost, ljubezen do življenja in predanost družini, je dejal medijem.

Kdo je Keni Silva, bodoča žena Mohameda Hadida?

Keni Silva ni zgolj partnerica znanega podjetnika. Je televizijska voditeljica, avtorica in podjetnica, ki se posveča tudi spodbujanju žensk k novim začetkom po zahtevnih življenjskih preizkušnjah. Napisala je knjigo z naslovom Divorce As an Opportunity, v kateri se posveča življenju po ločitvi in možnostim za nov začetek. Tudi sama je bila pred tem poročena, iz prejšnjega zakona pa ima hčerko. V pogovoru za revijo Vogue Arabia je poudarila, da si želi, da bi njuna zgodba ženskam pokazala, da ločitev ne pomeni konca ljubezenskega življenja. Po njenih besedah je mogoče znova najti srečo, ljubezen in osebno izpolnitev, ne glede na življenjsko obdobje.

Za Mohameda Hadida bo to že tretja poroka

Mohamed Hadid je bil pred Keni Silvo poročen dvakrat. Njegova prva žena je bila Mary Butler, s katero ima hčerki Marielle in Alano. Pozneje se je poročil z nizozemsko manekenko Yolando Hadid. V zakonu, ki se je končal z ločitvijo leta 2000, so se jima rodili Gigi, Bella in Anwar. Podjetnik ima skupaj šest otrok, njegova družina pa je zaradi uspeha hčera v svetu mode že vrsto let pod drobnogledom javnosti. Gigi in Bella sta med najbolj prepoznavnimi manekenkami svoje generacije.

Preberi še Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle