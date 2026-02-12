Moskisvet.com
Sophia Kirkby
Zabava

Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi

M.J.
12. 02. 2026 14.50
1

Mlada ameriška sankačica Sophia Kirkby se po zaključku tekmovanja v Cortini posveča iskanju ljubezni. Po osvojenem petem mestu v dvosedu želi najti partnerja za valentinovo. Svojo odprto prošnjo je delila na družbenih omrežjih, kar je pritegnilo veliko zanimanja.

Na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 ameriška sankačica Sophia Kirkby zbira pozornost ne le zaradi svojih rezultatov, ampak tudi zaradi svojih iskrenih načrtov zunaj tekmovalnih stez. Medtem ko je s svojo sankaško prijateljico Chevonne Forgan dosegla peto mesto v ženskem dvosedu sani, je po zaključku tekmovanj ostala v olimpijski vasi z drugim, bolj osebnim ciljem – najti fanta.

Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Preberi še
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo

Kirkbyjeva je na družbenih omrežjih odkrito sporočila, da je samska in pripravljena spoznati nekoga novega. "Olimpijske igre se uradno začenjajo in jaz bom v Cortini. Poleg tega ... ja, sem samska. Sezona najbolj zaželenih samskih žensk v olimpijski vasi se je uradno začela," je Kirkbyjeva že 1. februarja zapisala v objavi na Instagramu. S svojo pristnostjo in humorjem je povabila tako navijače kot tudi druge udeležence iger, naj se ji oglasijo za kavo ali zmenek. Njen cilj je jasen - najti zmenek za valentinovo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega je mlada američanka postavila tudi nekaj zahtev za morebitne snubce – med drugim, da so višji od nje in fizično dovolj močni, da jo lahko brez težav dvignejo – kar je pritegnilo dodatno pozornost medijev in sledilcev. Njeno odprto sporočilo je pritegnilo na tisoče odzivov in ponudb, vključno z zanimanjem ljudi, ki niso udeleženci letošnjih olimpijskih iger. Po informacijah iz tujih virov je na družbenih omrežjih prejela številne ponudbe in si celo že uredila dva zmenka. Za koga se je 24-letnica odločila, za zdaj še ni znano.

Kirkbyjeva sicer prihaja iz Ray Brooka v zvezni državi New York, kjer je trenirala in tekmovala dolgo, preden je postala del ameriške reprezentance. Znana je tudi po svojem ustvarjalnem delu – izdeluje keramiko in olimpijske značke, ki jih menjuje z drugimi športniki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mlada ameriška sankačica je tako postala ena izmed bolj neobičajnih in zanimivih osebnosti letošnjih olimpijskih iger – njena športna prizadevanja in iskanje ljubezni so združena v eni zgodbi, ki nagovarja tako športne navdušence kot romantike.

