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Metka Albreht
Zabava

Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'

B.R.
01. 08. 2026 02.13
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Metka Albreht je ob svojem rojstnem dnevu na Facebooku delila iskren zapis, ki je hitro pritegnil pozornost njenih sledilcev. Ob fotografiji, na kateri nasmejana in sproščena pokaže, kako uživa v življenju, je nekdanja mis Slovenije razkrila svoj pogled na leta, srečo in ljudi, ki ji največ pomenijo.

"Pa kaj potem, če sem leto starejša"

Ob fotografiji, na kateri nasmejana in sproščena pokaže, kako uživa v življenju, je Metka Albreht, nekdanja mis Slovenije, razkrila svoj pogled na leta, srečo in ljudi, ki ji največ pomenijo. Priznala je, da je avgust njen najljubši mesec – ne le zaradi poletja, morja in dolgih večerov, ampak tudi zato, ker v njem praznuje rojstni dan.

Namesto da bi jo nova številka obremenjevala, jo sprejema z veseljem. Ob svoji fotografiji je zapisala: "Pa je leto naokrog. Moj najljubši mesec. Ne samo zaradi počitnic, morja in dolgih poletnih večerov. Tudi zato, ker praznujem rojstni dan."

Dodala je, da v svojem dnevu preprosto uživa: "In veste kaj? Uživam v tem dnevu."

Njen pogled na staranje je sproščen in pozitiven. Kot pravi, niso pomembna leta, ampak trenutki in ljudje, ki nas obkrožajo. "Pa kaj potem, če sem leto starejša. Pomembno je, da se imam lepo. Da sem obdana z ljudmi, ki jih imam rada. Da smo zdravi. Da se še vedno znam iskreno nasmejati in da v sebi še vedno nosim tistega radovednega otroka."

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Sprejela je, da ni popolna

Metka je v zapisu spregovorila tudi o svojem značaju. Priznala je, da se zaveda, da je nekoliko drugačna, vendar je to danes del njene identitete. "Zavedam se, da sem malo drugačna. Malo posebna. Z več moške energije, kot jo običajno imajo ženske," je zapisala.

Ob tem je poudarila, da se je naučila sprejeti samo sebe takšno, kot je. "Mislim, da se pri petdesetih ne bom več kaj veliko spreminjala in sprejela sem, da nisem popolna."

Poudarila je tudi, da ji je pomembno, da ostaja dober človek, ki zna priznati napake in ne nosi nepotrebnih zamer. "Če naredim napako, jo priznam. Ne gojim jeze in zamer, ker me to samo obremenjuje."

"V tvojem svetu je vse tako preprosto in lepo"

Metka Albreht je bila kostumografinja pri seriji Ja, Chef!
Metka Albreht je bila kostumografinja pri seriji Ja, Chef! FOTO: osebni arhiv

Eden najbolj osebnih delov njenega zapisa je povezan z njenim partnerjem Matjažem. Razkrila je, da ji večkrat pove, da na življenje gleda drugače. "Moj Matjaž mi večkrat reče: 'Joj, v tvojem svetu je vse tako preprosto in lepo.'"

In Metka se s tem strinja. "Veste kaj? Res je."

Prepričana je, da je življenje veliko lepše, ko se človek ne obremenjuje z vsako malenkostjo, zna odpustiti in se iskreno veseliti uspehov drugih. "Neverjetno osvobajajoče je, ko se ne jeziš za vsako malenkost. Ko razumeš, da smo ljudje različni. Ko znaš odpustiti. Ko se veseliš uspeha drugih. Ko življenje jemlješ z malo več lahkotnosti in z veliko hvaležnostjo."

Hvaležna za družino in vse ljudi okoli sebe

Ob rojstnem dnevu se je Metka zahvalila tudi najbližjim. Posebej je omenila partnerja Matjaža, otroka Alino in Etijena, svojo mamo ter sestro, ki ji je vedno stala ob strani. "Sem pa hvaležna za še eno leto in za Matjaža. Za Alino in Etijena, ki me vsak dan učita gledati na življenje z drugačnimi očmi."

Povedala je tudi, da ji je mama pokazala pomen moči in vztrajnosti, sestra pa je bila vedno njena opora.

Njen namen je preprost: sreča ni v popolnosti, ampak v tem, da znamo ceniti ljudi, trenutke in življenje samo. "Dajte poskusiti. Morda boste ugotovili, da je življenje veliko lepše, kot se zdi na prvi pogled," je še zapisala.

Svoj zapis je zaključila z iskrenim praznovanjem življenja: "Na zdravje, življenje! Na zdravje vsem vam."

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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