Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke

Zakon, ki je trajal štiri leta, a razpadal skoraj desetletje

Eros Ramazzotti in Michelle Hunziker sta se poročila na vrhuncu svoje kariere in skupaj preživela štiri leta zakona. Čeprav se je odnos uradno končal že prej, je pravni razhod trajal skoraj sedem let, kar je dodatno poglobilo zanimanje javnosti. Po navedbah revije Bild, ki je kasneje objavila intervju z Michelle, je bil razhod obremenjen z osebnimi težavami, ki so se skrivale daleč od oči javnosti.

icon-expand Michelle Hunziker in Eros Ramazzotti FOTO: Profimedia

Razkritje: vpliv sekte in prepovedi v zasebnem življenju

Michelle je v intervjuju za nemško revijo razkrila, da je v mladosti padla pod vpliv sekte, imenovane Bojevniki svetlobe. Kot je sama pojasnila, naj bi šlo za duhovno skupino, ki je temeljila na idejah o preteklih življenjih in osebni "duhovni preobrazbi". V javno dostopnih virih ta skupina ni jasno potrjena kot formalno registrirana organizacija pod enotnim uradnim imenom, zato se ime pojavlja v različnih jezikovnih različicah. Po njenih besedah ji je sekta prepovedovala intimne odnose, uživanje alkohola in celo stik z družino.

Prekinjeni stiki z družino in finančni pritisk

Michelle je v istem intervjuju opisala, da je bila postopoma odtujena od matere in prijateljev. Člani skupine pa naj bi jo celo prepričali, da prekine delo v manekenski agenciji in jim predaja svoj zaslužek. Kot poročajo strokovnjaki iz organizacije Freedom of Mind, so takšni vzorci značilni za manipulativne skupine, kjer se ustvarja popolna odvisnost posameznika od organizacije.

icon-expand Michelle Hunziker FOTO: Profimedia

Ultimatum Erosa Ramazzottija

Zaradi vsega tega je glasbenik postavil jasen ultimatum: ali zapusti dotično skupino ali pa se njun odnos konča. Kot je sama priznala v intervjuju, pa se je takrat odločila ostati v skupini, kar je pospešilo razpad zakona. Po podatkih italijanskega medija Corriere della Sera je bil razhod eden najbolj medijsko odmevnih v tistem obdobju, čeprav javnost dolgo ni poznala dejanskega razloga.

Življenje po razhodu in nadaljnje zveze

Po ločitvi je Eros Ramazzotti nadaljeval svoje zasebno življenje in imel več odmevnih razmerij. Med njimi je bila tudi zveza s televizijsko voditeljico Nino Seničar, kot poroča revija Vanity Fair Italia, kasneje pa še zakon z Marico Pellegrinelli, s katero ima dva otroka. Njegova zadnja znana zveza z glasbenico Dalilo Gelsomino se je končala leta 2024, kar so potrdili italijanski mediji, kot je Il Messaggero.

