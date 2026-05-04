Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Michelle Hunziker
Zabava

Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke

B.R.
04. 05. 2026 02.53
0

Razmerje med italijanskim glasbenikom in švicarsko voditeljico je bilo dolgo skrito pred javnostjo, razlog za razpad pa je šele kasneje šokiral javnost.

Zakon, ki je trajal štiri leta, a razpadal skoraj desetletje

Eros Ramazzotti in Michelle Hunziker sta se poročila na vrhuncu svoje kariere in skupaj preživela štiri leta zakona. Čeprav se je odnos uradno končal že prej, je pravni razhod trajal skoraj sedem let, kar je dodatno poglobilo zanimanje javnosti.

Po navedbah revije Bild, ki je kasneje objavila intervju z Michelle, je bil razhod obremenjen z osebnimi težavami, ki so se skrivale daleč od oči javnosti.

Michelle Hunziker in Eros Ramazzotti
Michelle Hunziker in Eros Ramazzotti FOTO: Profimedia

Razkritje: vpliv sekte in prepovedi v zasebnem življenju

Michelle je v intervjuju za nemško revijo razkrila, da je v mladosti padla pod vpliv sekte, imenovane Bojevniki svetlobe. Kot je sama pojasnila, naj bi šlo za duhovno skupino, ki je temeljila na idejah o preteklih življenjih in osebni "duhovni preobrazbi". V javno dostopnih virih ta skupina ni jasno potrjena kot formalno registrirana organizacija pod enotnim uradnim imenom, zato se ime pojavlja v različnih jezikovnih različicah.

Po njenih besedah ji je sekta prepovedovala intimne odnose, uživanje alkohola in celo stik z družino.

Prekinjeni stiki z družino in finančni pritisk

Michelle je v istem intervjuju opisala, da je bila postopoma odtujena od matere in prijateljev. Člani skupine pa naj bi jo celo prepričali, da prekine delo v manekenski agenciji in jim predaja svoj zaslužek.

Kot poročajo strokovnjaki iz organizacije Freedom of Mind, so takšni vzorci značilni za manipulativne skupine, kjer se ustvarja popolna odvisnost posameznika od organizacije.

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker FOTO: Profimedia

Ultimatum Erosa Ramazzottija

Zaradi vsega tega je glasbenik postavil jasen ultimatum: ali zapusti dotično skupino ali pa se njun odnos konča. Kot je sama priznala v intervjuju, pa se je takrat odločila ostati v skupini, kar je pospešilo razpad zakona.

Po podatkih italijanskega medija Corriere della Sera je bil razhod eden najbolj medijsko odmevnih v tistem obdobju, čeprav javnost dolgo ni poznala dejanskega razloga.

Življenje po razhodu in nadaljnje zveze

Po ločitvi je Eros Ramazzotti nadaljeval svoje zasebno življenje in imel več odmevnih razmerij. Med njimi je bila tudi zveza s televizijsko voditeljico Nino Seničar, kot poroča revija Vanity Fair Italia, kasneje pa še zakon z Marico Pellegrinelli, s katero ima dva otroka.

Njegova zadnja znana zveza z glasbenico Dalilo Gelsomino se je končala leta 2024, kar so potrdili italijanski mediji, kot je Il Messaggero.

Nekoč je prosjačil na ulici, danes je eden največjih zvezdnikov
Preberi še
Nekoč je prosjačil na ulici, danes je eden največjih zvezdnikov
Zvezdnica šokirala s svojo sadomazohistično obsedenostjo
Preberi še
Zvezdnica šokirala s svojo sadomazohistično obsedenostjo
Eros Ramazzotti Michelle Hunziker ločitev sekta slavni znane osebnosti šovbiznis
Fit

Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite

Zabava

Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali

24ur.com 'Rekel je, da ne bom duhovno rasla, če ne zadovoljim njegovih spolnih potreb'
24ur.com Pornografski škandal v Italiji, tarča tudi Giorgia Meloni
Moskisvet.com 17 let ji je bil zvest, ona ga je varala na vse načine
Zadovoljna.si Zaradi afere s poročenim moškim se je odpovedala kroni
24ur.com Komik zaradi groženj odpovedal sodelovanje na festivalu v Sanremu
24ur.com Škandal pred Evrovizijo: direktor ORF odstopil zaradi obtožb spolnega nadlegovanja
24ur.com Po 17 letih zakona se razhajata Francesco Totti in Ilary Blasi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683