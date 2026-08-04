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Michael Reinstein, kidman
Zabava

Kdo je skrivnostni milijonar, ki je osvojil srce Nicole Kidman?

B.R.
04. 08. 2026 02.01
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Nicole Kidman po ločitvi od Keitha Urbana očitno začenja novo življenjsko poglavje. V središču pozornosti se je znašel Michael Reinstein, uspešni ameriški vlagatelj in ustanovitelj družbe Regent, ki ga tuji mediji omenjajo kot moškega, ob katerem naj bi hollywoodska zvezdnica znova našla srečo.

Konec zakona s Keithom Urbanom in novo obdobje

Nicole Kidman in Keith Urban sta bila poročena od leta 2006. Po skoraj devetnajstih letih zakona je igralka septembra 2025 vložila zahtevo za ločitev, postopek pa je bil zaključen v začetku leta 2026.

Kot poroča Associated Press, sta se nekdanja zakonca dogovorila glede skrbi za hčerki Sunday Rose in Faith Margaret ter uredila vprašanja, povezana s premoženjem in družinskimi obveznostmi.

Po zahtevnem obdobju naj bi se igralka osredotočila predvsem na družino in zasebno življenje. Njeni bližnji naj bi po poročanju tujih medijev opazili, da je v zadnjem času bolj sproščena in zadovoljna.

Kdo je Michael Reinstein, novi izbranec Nicole Kidman?

Michael Reinstein ni klasičen hollywoodski obraz, temveč človek iz sveta velikih poslov, zasebnega kapitala in prevzemov podjetij. Američan iz Los Angelesa je ustanovitelj in predsednik investicijske družbe Regent, ki se ukvarja z nakupi in razvojem podjetij iz različnih panog, predvsem na področju medijev, tehnologije, mode in potrošniških blagovnih znamk.

Po podatkih o družbi Regent je podjetje v zadnjih letih prevzelo več znanih blagovnih znamk in medijskih projektov. Med njimi so tudi modna znamka Escada, revija Sunset Magazine ter različna podjetja s področja potrošniških izdelkov in zabavne industrije. Kot piše FashionNetwork, je Regent postal prepoznaven predvsem po strategiji nakupovanja uveljavljenih znamk, ki jim želi dati novo poslovno smer.

Odvetnik, podjetnik in človek za velikimi poslovnimi potezami

Reinstein ima pravno izobrazbo in je svojo kariero gradil v svetu investicij. Pred ustanovitvijo Regenta je deloval tudi v zabavni industriji, med drugim kot vodja podjetij, povezanih z mediji in tehnologijo.

Po podatkih poslovnih profilov je bil v preteklosti povezan s podjetji, kot sta CinemaNow in The Franklin Mint, pozneje pa se je osredotočil predvsem na zasebni kapital. Njegov poslovni model temelji na iskanju podjetij z dolgo zgodovino in njihovem ponovnem pozicioniranju na trgu.

Prav zaradi takšnega ozadja ga nekateri mediji opisujejo kot človeka, ki se giblje med svetom financ, luksuza in blagovnih znamk – okolji, ki so zelo blizu tudi Nicole Kidman.

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Kako se je začela zgodba z Nicole Kidman?

Govoric o novi zvezi so se mediji začeli bolj intenzivno ukvarjati po njunem skupnem dopustu v italijanskem Portofinu. Fotografije, ki so zaokrožile v javnosti, naj bi prikazovale Kidmanovo in Reinsteina med sproščenim druženjem v enem najbolj prestižnih evropskih letovišč.

Revija InStyle je poročala, da sta bila pozneje opažena tudi v Los Angelesu, kjer je Reinstein igralko pričakal z luksuznim športnim avtomobilom Ferrari. Mediji poudarjajo, da naj bi šlo za prvo večjo romantično povezavo Nicole Kidman po koncu skoraj dvajsetletnega zakona s Keithom Urbanom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je Michael Reinstein pritegnil toliko pozornosti?

Interes javnosti ni povezan samo z njegovo zvezo z eno najbolj znanih igralk na svetu. Reinstein je zanimiv predvsem zato, ker predstavlja drugačen tip partnerja za hollywoodsko zvezdnico – ni igralec, glasbenik ali nekdo iz zabavne industrije, temveč poslovnež, ki je desetletja gradil vpliv v svetu financ.

Njegovo premoženje v javnosti ni natančno razkrito, zato ga ni mogoče zanesljivo označiti za milijarderja. Je pa brez dvoma zelo uspešen vlagatelj z velikim vplivom v svetu zasebnega kapitala.

Njegova družba Regent je sodelovala pri prevzemih številnih prepoznavnih blagovnih znamk, zaradi česar je Reinstein postal eno bolj zanimivih imen ameriškega poslovnega sveta.

Če se bodo govorice o zvezi z Nicole Kidman potrdile, bo šlo za povezavo dveh zelo različnih svetov – Hollywooda in velikih investicij. Za zdaj pa ostaja jasno predvsem to, da se je po težkem obdobju v življenju slavne igralke pojavilo novo ime, ki je pritegnilo pozornost javnosti po vsem svetu.

Viri: InStyle, Associated Press, People, Variety, FashionNetwork, Los Angeles Times

Nicole Kidman Michael Reinstein slavne osebnosti hollywoodske romance
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