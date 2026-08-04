Kdo je skrivnostni milijonar, ki je osvojil srce Nicole Kidman?

Konec zakona s Keithom Urbanom in novo obdobje

Nicole Kidman in Keith Urban sta bila poročena od leta 2006. Po skoraj devetnajstih letih zakona je igralka septembra 2025 vložila zahtevo za ločitev, postopek pa je bil zaključen v začetku leta 2026. Kot poroča Associated Press, sta se nekdanja zakonca dogovorila glede skrbi za hčerki Sunday Rose in Faith Margaret ter uredila vprašanja, povezana s premoženjem in družinskimi obveznostmi. Po zahtevnem obdobju naj bi se igralka osredotočila predvsem na družino in zasebno življenje. Njeni bližnji naj bi po poročanju tujih medijev opazili, da je v zadnjem času bolj sproščena in zadovoljna.

Kdo je Michael Reinstein, novi izbranec Nicole Kidman?

Michael Reinstein ni klasičen hollywoodski obraz, temveč človek iz sveta velikih poslov, zasebnega kapitala in prevzemov podjetij. Američan iz Los Angelesa je ustanovitelj in predsednik investicijske družbe Regent, ki se ukvarja z nakupi in razvojem podjetij iz različnih panog, predvsem na področju medijev, tehnologije, mode in potrošniških blagovnih znamk. Po podatkih o družbi Regent je podjetje v zadnjih letih prevzelo več znanih blagovnih znamk in medijskih projektov. Med njimi so tudi modna znamka Escada, revija Sunset Magazine ter različna podjetja s področja potrošniških izdelkov in zabavne industrije. Kot piše FashionNetwork, je Regent postal prepoznaven predvsem po strategiji nakupovanja uveljavljenih znamk, ki jim želi dati novo poslovno smer.

Odvetnik, podjetnik in človek za velikimi poslovnimi potezami

Reinstein ima pravno izobrazbo in je svojo kariero gradil v svetu investicij. Pred ustanovitvijo Regenta je deloval tudi v zabavni industriji, med drugim kot vodja podjetij, povezanih z mediji in tehnologijo. Po podatkih poslovnih profilov je bil v preteklosti povezan s podjetji, kot sta CinemaNow in The Franklin Mint, pozneje pa se je osredotočil predvsem na zasebni kapital. Njegov poslovni model temelji na iskanju podjetij z dolgo zgodovino in njihovem ponovnem pozicioniranju na trgu. Prav zaradi takšnega ozadja ga nekateri mediji opisujejo kot človeka, ki se giblje med svetom financ, luksuza in blagovnih znamk – okolji, ki so zelo blizu tudi Nicole Kidman.

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Kako se je začela zgodba z Nicole Kidman?

Govoric o novi zvezi so se mediji začeli bolj intenzivno ukvarjati po njunem skupnem dopustu v italijanskem Portofinu. Fotografije, ki so zaokrožile v javnosti, naj bi prikazovale Kidmanovo in Reinsteina med sproščenim druženjem v enem najbolj prestižnih evropskih letovišč. Revija InStyle je poročala, da sta bila pozneje opažena tudi v Los Angelesu, kjer je Reinstein igralko pričakal z luksuznim športnim avtomobilom Ferrari. Mediji poudarjajo, da naj bi šlo za prvo večjo romantično povezavo Nicole Kidman po koncu skoraj dvajsetletnega zakona s Keithom Urbanom.

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Zakaj je Michael Reinstein pritegnil toliko pozornosti?