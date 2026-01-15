Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Sproščeno kosilo, ki je razveselilo oboževalce

Bigi Jackson, najmlajši sin legendarnega Michaela Jacksona, se je po dolgem času pojavil v javnosti, poroča Hello! Magazine. Med sončnim kosilom v Los Angelesu je bil opažen v družbi svojega dekleta, vidno dobre volje in povsem sproščen. Gre za enega redkih trenutkov, ko so ga fotografi ujeli v vsakdanjem življenju, saj se Bigi že leta izogiba pozornosti medijev. V lahkotnem poletnem videzu – črni majici, belih kratkih hlačah in temnih supergah – je užival v obroku v priljubljeni kavarni The Oaks Gourmet Market & Coffee, le nekaj kilometrov od svojega doma v Calabasasu. Dolgi temni lasje, ki mu padajo na ramena, so postali njegov prepoznavni znak, oboževalci pa so opazili, da je žarel od sreče, ko se je po kosilu pogovarjal s svojo spremljevalko.

Življenje stran od žarometov

Bigi, ki je bil ob očetovi smrti star komaj sedem let, je odraščal pod budnim očesom javnosti, a se je kasneje zavestno umaknil iz središča pozornosti. Za razliko od svojih bratov in sestre, Paris in Princea, se redko pojavlja na dogodkih ali družbenih omrežjih. Njegov prvi javni nastop je bil prav na spominski slovesnosti za Michaela Jacksona, kjer je svet prvič jasno videl njegov obraz. Kljub zasebnosti pa ostaja zelo povezan s svojima sorojencema. Prince je v intervjuju za People opisal njihovo vez z besedami: "Vsak trenutek, ki ga preživim s svojimi brati in sestrami ... je resnično poseben trenutek." Za Entertainment Tonight je dodal še: "Rad bi mislil, da bi bil oče zelo ponosen, ker je bil to eden njegovih glavnih ciljev – videti, kako se njegovo sporočilo pozitivnosti udejanja pri njegovih otrocih."

Prvi koraki v filmskem svetu

Čeprav se Bigi izogiba medijem, pa se vse bolj posveča ustvarjanju za kamero. V zadnjih letih je prejel nagrado za najboljšo dramo na filmskem festivalu v Santa Monici za delo na seriji Rochelle, kjer je sodeloval kot režiser in scenarist. Njegova želja po ustvarjanju filmov ni nova. Že v dokumentarcu Jacksonology: Our Story iz leta 2012 je povedal, da ga snemanje domačih videov navdihuje že od otroštva: "Vedno sem užival v snemanju domačih videoposnetkov z družino in prijatelji."

Uspešne poti njegovih bratov in sestre

Prince Jackson, ki se je pred kratkim zaročil, je diplomiral iz poslovne administracije in je strasten ljubitelj motorjev. Na YouTubu vodi priljubljen kanal, poleg tega pa je soustanovitelj dobrodelne organizacije Heal Los Angeles, ki je med pandemijo pomagala ljudem v stiski. Paris Jackson je medtem zgradila uspešno kariero v modi, glasbi in filmu. Kot manekenka, pevka in igralka je postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti svoje generacije.

Bigi Jackson – tiha pot v svet ustvarjalnosti

Čeprav Bigi ostaja najbolj skrivnosten izmed Jacksonovih otrok, je jasno, da si počasi, a vztrajno gradi svojo pot v zabavni industriji. Njegovi redki javni trenutki, kot je nedavno kosilo v Los Angelesu, pokažejo mladega moškega, ki uživa v mirnem življenju, hkrati pa ostaja zvest svojim ustvarjalnim ambicijam.

