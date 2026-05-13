Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Melania Trump s starši
Zabava

Melania Trump razkrila, kakšen odnos sta imela Barron in Amalija Knavs

B.R.
13. 05. 2026 15.42
0

Melania Trump je v redkem pogovoru spregovorila o svoji pokojni materi Amaliji Knavs in sinu Barronu Trumpu. Razkrila je, kako so slovenski jezik, domača kuhinja in družinske tradicije ustvarili močno vez med babico in vnukom.

Amalija Knavs in Melania Trump
Amalija Knavs in Melania Trump FOTO: Profimedia

Melania Trump razkrila zasebne družinske trenutke

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump zelo redko govori o zasebnem življenju svoje družine, zato je njen nedavni pogovor za ameriški medij USA Today vzbudil veliko zanimanja. Ob materinskem dnevu je spregovorila o pokojni materi Amaliji Knavs, ki je umrla leta 2024, ter o njenem posebnem odnosu z Barronom Trumpom.

Melania je poudarila, da je bila povezava med Barronom in njegovo babico magična. Prav slovenski jezik naj bi bil eden ključnih razlogov, da sta si bila tako blizu. Barron je namreč z babico pogosto govoril slovensko, kar mu je pomagalo ohranjati stik s slovenskimi koreninami tudi med odraščanjem v New Yorku in pozneje v Beli hiši.

Melania, Barron in Donald Trump
Melania, Barron in Donald Trump FOTO: Profimedia

Amalija Knavs je Barronu približala slovensko kulturo

V intervjuju je razkrila tudi, da je njena mati vnuku pogosto pripravljala tradicionalne slovenske jedi, mu pripovedovala zgodbe iz otroštva in skupaj z njim preživljala veliko časa ob igri ter branju knjig. Revija People navaja, da je Melania te trenutke opisala kot dragocene družinske spomine, ki so Barronu pomagali razviti občutek pripadnosti slovenski dediščini.

Barron Trump in močna vez z babico

Melania je poudarila tudi, da je bila njena mati Barronu skoraj kot druga mati, zlasti v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Zaradi številnih obveznosti v Beli hiši je Amalija Knavs pogosto pomagala pri vzgoji vnuka.

Povedala je še, da jo je vedno razveselilo, ko je slišala smeh Barrona in njegove babice. Dodala je, da je bila materina predanost družini neprecenljiva in da jo danes navdihuje tudi pri njenem lastnem odnosu do sina.

Barron Trump je sicer najmlajši sin Donalda Trumpa in edini otrok Melanie Trump. Poleg ameriškega ima tudi slovensko državljanstvo, kar dodatno poudarja njegovo povezanost s Slovenijo.

Kdo je Viktor Knavs? Oče prve dame ZDA je bil nekoč voznik
Preberi še
Kdo je Viktor Knavs? Oče prve dame ZDA je bil nekoč voznik
Redek posnetek Melanie Trump, ko govori v slovenščini, je postal hit
Preberi še
Redek posnetek Melanie Trump, ko govori v slovenščini, je postal hit
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Melania Trump Barron Trump Amalija Knavs slovenske korenine družinske vezi
Glasba

Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila dva člana

24ur.com Melania o pokojni mami: Barronu je približala slovensko kulturo
24ur.com Stari posnetki razkrili Barronov slovenski naglas in kaj si o tem misli Trump
24ur.com Boscarolovi vtisi iz Washingtona: Melania v Beli hiši govorila slovensko
24ur.com Vnukinja Donalda Trumpa razkrila, kakšen je dedek zasebno
24ur.com 'Očarljivi' Trump ob prvem srečanju z Melanio spraševal o Sloveniji
24ur.com Tonći Huljić o vnukinji: Veliko lastnosti je podedovala po očetu in dedku
Bibaleze.si Tanja Žagar v Mariboru presenetila s sinom Karlom in duetom z očetom
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703