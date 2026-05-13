Melania Trump razkrila, kakšen odnos sta imela Barron in Amalija Knavs

icon-expand Amalija Knavs in Melania Trump FOTO: Profimedia

Melania Trump razkrila zasebne družinske trenutke

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump zelo redko govori o zasebnem življenju svoje družine, zato je njen nedavni pogovor za ameriški medij USA Today vzbudil veliko zanimanja. Ob materinskem dnevu je spregovorila o pokojni materi Amaliji Knavs, ki je umrla leta 2024, ter o njenem posebnem odnosu z Barronom Trumpom. Melania je poudarila, da je bila povezava med Barronom in njegovo babico magična. Prav slovenski jezik naj bi bil eden ključnih razlogov, da sta si bila tako blizu. Barron je namreč z babico pogosto govoril slovensko, kar mu je pomagalo ohranjati stik s slovenskimi koreninami tudi med odraščanjem v New Yorku in pozneje v Beli hiši.

icon-expand Melania, Barron in Donald Trump FOTO: Profimedia

Amalija Knavs je Barronu približala slovensko kulturo

V intervjuju je razkrila tudi, da je njena mati vnuku pogosto pripravljala tradicionalne slovenske jedi, mu pripovedovala zgodbe iz otroštva in skupaj z njim preživljala veliko časa ob igri ter branju knjig. Revija People navaja, da je Melania te trenutke opisala kot dragocene družinske spomine, ki so Barronu pomagali razviti občutek pripadnosti slovenski dediščini.

Barron Trump in močna vez z babico

Melania je poudarila tudi, da je bila njena mati Barronu skoraj kot druga mati, zlasti v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Zaradi številnih obveznosti v Beli hiši je Amalija Knavs pogosto pomagala pri vzgoji vnuka. Povedala je še, da jo je vedno razveselilo, ko je slišala smeh Barrona in njegove babice. Dodala je, da je bila materina predanost družini neprecenljiva in da jo danes navdihuje tudi pri njenem lastnem odnosu do sina. Barron Trump je sicer najmlajši sin Donalda Trumpa in edini otrok Melanie Trump. Poleg ameriškega ima tudi slovensko državljanstvo, kar dodatno poudarja njegovo povezanost s Slovenijo.

Preberi še Kdo je Viktor Knavs? Oče prve dame ZDA je bil nekoč voznik