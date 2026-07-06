Ves svet govori o tej navijačici iz Mehike. Je sploh resnična?

Tokrat je splet preplavila fotografija mehiške navijačice, ki je bila posneta med eno od tekem mehiške reprezentance in je v zelo kratkem času postala viralna.

Njena podoba je hitro pritegnila veliko pozornosti in sprožila številne delitve ter komentarje na družbenih omrežjih, kjer je fotografija zbrala več sto tisoč ogledov.

Na fotografiji je navijačica, ki svojo reprezentanco podpira s tribun polnega stadiona. Oblečena je v zgornji del bikinija v zeleno-beli barvi, na katerem je simbol mehiškega orla, njen obraz in telo pa sta poslikana v barvah mehiške zastave.

Uporabniki so se na fotografijo odzvali predvsem pozitivno in šaljivo. Med komentarji so se pogosto pojavljali zapisi, kot so: "Živela Mehika", "Od zdaj navijam za Mehiko" in "Ljubim Mehiko".

Kljub navdušenju dela javnosti so se pojavili tudi kritični odzivi. Nekateri uporabniki so opozorili, da se pri takšnih viralnih trenutkih pogosto preveč poudarja videz navijačev, medtem ko samo dogajanje na igrišču ostaja v ozadju.

Kot je pogosto pri podobnih primerih, so se mnenja na spletu hitro razdelila – med tiste, ki takšne prizore vidijo kot del navijaške kulture, in tiste, ki menijo, da gre predvsem za internetni senzacionalizem.

Ob širjenju fotografije pa so se pojavili tudi dvomi o njeni pristnosti. Nekateri uporabniki so začeli ugibati, ali gre morda za sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco.

"Roke vedno izdajo," je zapisal eden od uporabnikov, pri čemer je opozoril na pogoste napake, ki se pojavljajo pri AI-generiranih podobah.