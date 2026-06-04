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Matthew McConaughey
Zabava

Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse

B.R.
04. 06. 2026 02.26
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Hollywoodski zvezdnik je dokazal, da ni zgolj filmski igralec, temveč tudi človek, ki se ne boji ekstremnih preizkušenj.

V novi sezoni oddaje Beara Gryllsa se je Matthew McConaughey podal v neizprosno norveško divjino, kjer ga je čakalo več izzivov, ki bi marsikoga odvrnili že ob sami misli nanje.

Oskarjevec se je skupaj s priznanim pustolovcem odpravil v odmaknjene ledeniške predele Norveške. Tam sta se morala soočiti z zahtevnim terenom, nizkimi temperaturami in preživetvenimi izzivi, ki so od gostov oddaje vedno zahtevali precej poguma. Med drugim sta prečkala ledeniška območja, se spuščala po strmih stenah in plavala v ledeno mrzli vodi.

Matthew McConaughey in kopanje v ledenem jezeru
Matthew McConaughey in kopanje v ledenem jezeru FOTO: Profimedia

Skok v ledeno vodo v spodnjem perilu

Eden najbolj odmevnih trenutkov epizode je bil trenutek, ko se je McConaughey zaradi prečkanja ledeniškega jezera slekel do spodnjega perila in se podal v ledeno mrzlo vodo.

Po navedbah tujih medijev je bilo plavanje v takšnih razmerah eden najtežjih izzivov odprave, saj lahko nenaden stik z ledeno vodo predstavlja velik šok za telo. Kljub temu je igralec izziv sprejel brez večjega oklevanja in ga uspešno opravil.

Bear Grylls je po koncu snemanja povedal, da ga je McConaughey navdušil s svojo vztrajnostjo in dobro voljo.

"Vedno je imel nasmeh na obrazu, tudi ko je bilo res težko," je o igralcu dejal slavni pustolovec.

Na jedilniku so bili severni jeleni

Če je bilo plavanje v ledeni vodi zahtevno, je bil večerni obrok za marsikoga še večji izziv.

Po poročanju revije Us Weekly je Grylls za večerjo pripravil kuhane testise severnega jelena. McConaughey je sprva okleval, nato pa presenetil z odzivom. Po prvem grižljaju je dejal, da je jed precej boljša, kot je pričakoval. Kasneje je celo ocenil, da okus sploh ni slab.

Igralec naj bi okus ocenil s šestico od desetih in dodal, da bi z nekaj začimbami jed lahko dosegla še precej višjo oceno.

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Na jedilniku so bili testisi severnega jelena
Na jedilniku so bili testisi severnega jelena FOTO: Profimedia

Dogovor, ki je čakal skoraj 20 let

Zanimivo je, da sta Bear Grylls in igralec sodelovanje načrtovala že vrsto let.

Po besedah Gryllsa sta se o skupni epizodi pogovarjala skoraj dve desetletji, vendar se njuni urniki nikoli niso uskladili. Šele letos sta končno našla priložnost za skupno pustolovščino v norveški divjini.

Grylls je po snemanju dejal, da je McConaughey eden najboljših pripovedovalcev zgodb, kar jih je srečal, in da bi iz njunih pogovorov lahko nastalo več epizod.

Ni prvi zvezdnik, ki je prestal ekstremne preizkušnje

Oddaja Beara Gryllsa je znana po tem, da zvezdnike postavlja v okoliščine, ki so zelo daleč od njihovega običajnega življenja. Med zvezdniki, ki so se soočili z različnimi izzivi, so bili tudi Zac Efron, Ben Stiller, Channing Tatum, Kate Winslet, Brie Larson, Natalie Portman, Cara Delevingne, Drew Brees in Barack Obama.

McConaughey pa je s plavanjem v ledeni vodi in pokušino nenavadnega obroka dokazal, da se med najbolj pogumne goste oddaje uvršča tudi sam.

Viri: Us Weekly, Decider, IBTimes UK.

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