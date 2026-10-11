To jed bi slavni zvezdnik izbral za svoj zadnji obrok

Kaj bi pojedli, če bi lahko izbrali samo še en zadnji obrok? Prav to vprašanje postavljajo slavnim gostom priljubljene spletne oddaje Last Meals, ki jo vodi kuhar Josh Scherer. Med njimi je bil tudi oskarjevec Matthew McConaughey, njegov izbor pa je zanimiv tudi za Hrvate in Slovence. Na seznamu njegovih zadnjih želja so se namreč znašle testenine iz istrske restavracije Meneghetti. McConaughey je restavracijo obiskal leta 2022, zdaj pa je jed, ki jo je tam takrat poskusil, uvrstil med okuse, ki bi jih želel še enkrat doživeti.

icon-expand Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

Jed, ki je ni pozabil štiri leta

Gre za precej nenavadno kombinacijo. Na krožniku so tonnarelli oziroma debelejše špagete, velike rdeče kozice Gambero Rosso, krema z aromo kave in rjavo maslo. Jed je bila del degustacijskega menija, McConaugheyju pa je očitno ostala v tako lepem spominu, da jo je več let pozneje znova omenil. In prav kombinacija sestavin je tista, ki je presenetila tudi voditelja oddaje. Ko je ekipa pripravljala McConaugheyjev zadnji obrok, je Josh Scherer stopil v stik z restavracijo Meneghetti, da bi izvedel, katero jed je igralec takrat naročil. Poskušali so jo čim bolj natančno poustvariti. Ko jo je McConaughey poskusil, je bil nad rezultatom navdušen. Jed je opisal kot eno najbolj zanimivih in najbolj okusnih stvari, ki jih je kdaj jedel.

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Kaj je še izbral?

Istrska testenina pa ni bila edina posebna izbira. Na njegovem seznamu so se znašli tudi cheeseburger, bolonjska omaka in zeljna solata, ki jo pripravlja njegova žena Camila Alves, pa še nekateri drugi njemu pomembni okusi. Oddaja sicer ni zgolj pogovor o hrani. Gostje ob izbranih jedeh pripovedujejo zgodbe iz svojega življenja, o družini, otroštvu, pomembnih ljudeh in spominih, ki jih povezujejo z določeno hrano. Tudi McConaughey je med okušanjem govoril o očetovstvu, svoji družini in očetu, ki je umrl leta 1992. Hrana je tako postala izhodišče za spomine na ljudi in trenutke, ki so ga zaznamovali.

icon-expand Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

Posebna promocija Istre

McConaugheyjeva izbira je tako zanimiva predvsem zato, ker med jedmi, ki jih povezuje z družino, otroštvom in domom, ni ostala le pri ameriških klasikah. Mednje je uvrstil tudi krožnik, ki ga je poskusil med obiskom Istre in očitno naredil dovolj močan vtis, da ga je želel znova okusiti tudi več let pozneje. Za restavracijo Meneghetti pa je to precej posebna vrsta priznanja: njihova testenina s kozico, kavo in rjavim maslom je pristala na seznamu jedi, ki jih je hollywoodski zvezdnik izbral za svoj zadnji obrok.

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