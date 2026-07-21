Hči enega najvplivnejših ljudi ima raje blatne škornje kot luksuz

Mathilde Pinault bi lahko brez težav živela življenje, ki si ga marsikdo predstavlja kot popoln svet bogatih in slavnih. Na modnih pistah bi ji pripadla prva vrsta, a Mathilde raje tekmuje v sedlu. Hči milijarderja Françoisa-Henrija Pinaulta si kariero gradi tam, kjer priimek ne prinese zmage – na konjeniških tekmovanjih. Njen oče vodi enega največjih luksuznih imperijev na svetu, njena mačeha pa je oskarjeva nominiranka Salma Hayek. Kljub temu jo veliko bolj kot modne revije in rdeče preproge zanimajo konji, treningi in tekmovanja.

icon-expand Valentina Paloma Pinault , Salma Hayek , Francois-Henri Pinault in Mathilde Pinault FOTO: Profimedia

Hči milijarderja, ki ni izbrala očetove modne poti

Mathilde se je rodila leta 2001 v Franciji v zvezi med François-Henrijem Pinaultom in njegovo nekdanjo ženo Dorothée Lepère. Ko se je njen oče leta 2009 poročil s Salmo Hayek, je slavna igralka postala del njenega družinskega življenja. Njen oče je predsednik in izvršni direktor skupine Kering, pod katero sodijo nekatere največje modne znamke na svetu, med njimi Gucci, Saint Laurent in Balenciaga. Družina Pinault spada med najvplivnejše evropske poslovne dinastije, vendar Mathilde svojega imena ni želela uporabiti kot bližnjico do uspeha.

Namesto modnih pist jo že od otroštva privlačijo konji

Čeprav je odraščala v svetu prestiža, je svojo največjo strast našla daleč stran od luksuznih trgovin in modnih dogodkov. Mathilde se že od otroštva ukvarja z jahanjem, kasneje pa se je posvetila tekmovalnemu preskakovanju ovir. Za revijo Vogue je mlada jahačica povedala, da ji konji pomenijo veliko več kot športni rezultat. Konjeništvo jo je naučilo discipline, potrpežljivosti in odgovornosti, saj pri delu z živaljo denar in priimek ne pomenita veliko.

icon-expand Namesto modnih pist jo že od otroštva privlačijo konji. FOTO: Profimedia

Svoje prepoznavnosti ne gradi zgolj na slavnem priimku, temveč predvsem na športnih dosežkih. Francozinja se ukvarja s konjeniškim športom, natančneje s preskakovanjem ovir, in redno nastopa na mednarodnih tekmovanjih. Po podatkih FEI (Fédération Equestre Internationale) ima za seboj več kot 700 uradnih nastopov v tej disciplini ter več zabeleženih zmag. Uvrščena je tudi med aktivne tekmovalke na lestvici Longines Rankings, kjer se merijo najboljši jahači v preskakovanju ovir. Med njenimi tekmovalnimi konji so med drugim Crazy Daisy 13, Holympic De Riverland in Oh Sissi. Eden njenih vidnejših rezultatov je peto mesto s kobilo Crazy Daisy 13 na tekmovanju CSI4 v Gassinu pri Saint-Tropezu*, kjer sta tekmovali na višini 1,50 metra. Ljubezen do konj jo spremlja že od otroštva – kot poroča revija People, se je s konji prvič srečala pri približno štirih letih, v svet tekmovalnega preskakovanja ovir pa je vstopila okoli dvanajstega leta.

Dedinji milijardnega imperija ni do življenja pred kamerami

Mathilde se v javnosti pojavlja precej manj kot številni drugi otroci bogatih in slavnih staršev. Na družbenih omrežjih sicer deli utrinke iz svojega življenja, predvsem povezane s konji in tekmovanji, vendar se izogiba vlogi klasične vplivnice.

icon-expand Namesto modnih pist jo že od otroštva privlačijo konji FOTO: Profimedia

Salma Hayek jo podpira na poti, ki si jo je izbrala

Odnos med Mathilde in Salmo Hayek je že leta zanimiv za javnost. Igralka je v preteklosti večkrat pokazala, da podpira svojo pastorko in njene dosežke. Mathilde pa je poleg družinske povezave z eno največjih hollywoodskih zvezdnic ohranila precej samostojno pot. Družina Pinault je sicer velika. François-Henri Pinault ima štiri otroke, med njimi tudi Valentino Palomo Pinault, ki jo ima s Salmo Hayek.

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