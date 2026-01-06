Uganete, kdo je to?

Zvezdnica je s svojo pojavo presenetila oboževalce! Televizijska ikona 80. in 90. let je tako znova v središču pozornosti.

Ena najbolj prepoznavnih igralk televizijske zlate dobe je nedavno presenetila mimoidoče v Los Angelesu. Oboževalci so jo komaj prepoznali – a ko so ugotovili, za koga gre, je sledil pravi val navdušenja. 67-letna igralka, ki je svetovno slavo dosegla kot Catherine Willows v seriji CSI: Crime Scene Investigation, je bila opažena v sproščenem, a izjemno elegantnem videzu: široka srajca, sprane kavbojke in klobuk s širokim robom. Preprost videz, a zvezdniška prezenca.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Marg Helgenberger





Od "China Beach" do CSI: kariera, ki je zaznamovala televizijo

Igralka je svojo igralsko pot začela v 80. letih, ko je navdušila kot K.C. Koloski v seriji China Beach. Vloga ji je prinesla izjemne kritike in celo Emmyja za najboljšo stransko igralko. Kasneje je blestela tudi na velikem platnu, med drugim v filmih: Species (1995), Erin Brockovich (2000), Mr. Brooks (2007), Številni ljubitelji nadaljevank pa se je spominjajo tudi iz njenih zgodnjih dni v seriji Ryan's Hope, kjer je igrala med letoma 1982 in 1986. Kdo je skrivnostna dama, ki je navdušila mimoidoče? Seveda – Marg Helgenberger!

Slovo od CSI in vrnitev desetletje kasneje

Marg Helgenberger je leta 2012 po 12 sezonah zapustila CSI. V intervjuju je takrat poudarila, da ji bo najbolj ostalo v spominu: "Ustvarjalna energija in sodelovanje. Serija je bila uspešna toliko let, ker je za njo stala ekipa predanih, strastnih ljudi, ki so uživali v skupnem delu." Leta 2022 se je vrnila v franšizo kot stalna članica igralske zasedbe v CSI: Vegas, ponovno v vlogi Catherine Willows.

Kako se je začela njena igralska pot?

Helgenberger je razkrila, da jo je igralski svet pritegnil že v srednji šoli, odločilni trenutek pa je prišel na fakulteti, ko je nastopila kot Blanche DuBois v Tramvaju poželenja. "Vedno sem bila sramežljiva. Igranje mi je dalo prostor, da se izrazim. Še danes uživam v tem, da lik oživim in sodelujem z drugimi igralci." Priznala je tudi, da je bilo slovo od CSI težko, a nujno: "Čutila sem, da je čas za novo poglavje. Pri 53 letih nisem imela več energije kot pri 41, ko sem začela."

icon-expand Marg Helgenberger v seriji CSI FOTO: Profimedia

Najljubše vloge: od K.C. Koloski do Erin Brockovich

Helgenberger je večkrat poudarila, da so ji nekatere vloge še posebej pri srcu: K.C. Koloski (China Beach) Catherine Willows (CSI) Blanche DuBois (A Streetcar Named Desire) vloga v Erin Brockovich, ki jo je opisala kot majhno, a čustveno močno. Pri slednji je navdih našla v lastni materi, ki je preživela raka, ter v delavcih ameriškega Srednjega zahoda.

Osebno življenje: družina in novi začetek

Marg Helgenberger je bila poročena z igralcem Alanom Rosenbergom od leta 1989 do 2010. Leta 1990 se jima je rodil sin Hugh.

icon-expand Alan Rosenberg in Marg Helgenberger FOTO: Profimedia

V letu 2022 se je znova poročila – tokrat s partnerjem Charliejem Haugkom, s katerim je bila v zvezi od leta 2019.

icon-expand Charlie Haugk in Marg Helgenberger FOTO: Profimedia

