Uganete, kdo je to?

Ena najbolj prepoznavnih igralk televizijske zlate dobe je nedavno presenetila mimoidoče v Los Angelesu. Oboževalci so jo komaj prepoznali – a ko so ugotovili, za koga gre, je sledil pravi val navdušenja.
67-letna igralka, ki je svetovno slavo dosegla kot Catherine Willows v seriji CSI: Crime Scene Investigation, je bila opažena v sproščenem, a izjemno elegantnem videzu: široka srajca, sprane kavbojke in klobuk s širokim robom. Preprost videz, a zvezdniška prezenca.
Od "China Beach" do CSI: kariera, ki je zaznamovala televizijo
Igralka je svojo igralsko pot začela v 80. letih, ko je navdušila kot K.C. Koloski v seriji China Beach. Vloga ji je prinesla izjemne kritike in celo Emmyja za najboljšo stransko igralko.
Kasneje je blestela tudi na velikem platnu, med drugim v filmih:
Species (1995),
Erin Brockovich (2000),
Mr. Brooks (2007),
Številni ljubitelji nadaljevank pa se je spominjajo tudi iz njenih zgodnjih dni v seriji Ryan's Hope, kjer je igrala med letoma 1982 in 1986.
Kdo je skrivnostna dama, ki je navdušila mimoidoče?
Seveda – Marg Helgenberger!
Slovo od CSI in vrnitev desetletje kasneje
Marg Helgenberger je leta 2012 po 12 sezonah zapustila CSI. V intervjuju je takrat poudarila, da ji bo najbolj ostalo v spominu:
"Ustvarjalna energija in sodelovanje. Serija je bila uspešna toliko let, ker je za njo stala ekipa predanih, strastnih ljudi, ki so uživali v skupnem delu."
Leta 2022 se je vrnila v franšizo kot stalna članica igralske zasedbe v CSI: Vegas, ponovno v vlogi Catherine Willows.
Kako se je začela njena igralska pot?
Helgenberger je razkrila, da jo je igralski svet pritegnil že v srednji šoli, odločilni trenutek pa je prišel na fakulteti, ko je nastopila kot Blanche DuBois v Tramvaju poželenja.
"Vedno sem bila sramežljiva. Igranje mi je dalo prostor, da se izrazim. Še danes uživam v tem, da lik oživim in sodelujem z drugimi igralci."
Priznala je tudi, da je bilo slovo od CSI težko, a nujno:
"Čutila sem, da je čas za novo poglavje. Pri 53 letih nisem imela več energije kot pri 41, ko sem začela."
Najljubše vloge: od K.C. Koloski do Erin Brockovich
Helgenberger je večkrat poudarila, da so ji nekatere vloge še posebej pri srcu:
K.C. Koloski (China Beach)
Catherine Willows (CSI)
Blanche DuBois (A Streetcar Named Desire)
vloga v Erin Brockovich, ki jo je opisala kot majhno, a čustveno močno.
Pri slednji je navdih našla v lastni materi, ki je preživela raka, ter v delavcih ameriškega Srednjega zahoda.
Osebno življenje: družina in novi začetek
Marg Helgenberger je bila poročena z igralcem Alanom Rosenbergom od leta 1989 do 2010. Leta 1990 se jima je rodil sin Hugh.
V letu 2022 se je znova poročila – tokrat s partnerjem Charliejem Haugkom, s katerim je bila v zvezi od leta 2019.
