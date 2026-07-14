Bila je sanjska ženska milijonov moških, srce pa je osvojil le en: zdaj sta se poročila

Supermanekenka Eva Herzigová se je po 25 letih zveze poročila z italijanskim poslovnežem Gregoriom Marsiajem. Par je usodni "da" izrekel v Torinu v Italiji, kjer sta si ustvarila družinsko življenje. Kot je poročal People, je bila poroka intimna in čustvena, navzoči pa so bili tudi njuni trije sinovi. Slovesnost je združila eleganco, značilno za svet mode, in družinsko toplino, ki jo je Eva v zadnjih letih postavljala pred bleščečo kariero.

icon-expand Supermanekenka Eva Herzigová se je poročila. FOTO: Profimedia

Ljubezen se je začela nepričakovano

Zgodba Eve Herzigove in Gregoria Marsiaja se je začela leta 2001 v Italiji. Takrat je bila Eva na vrhuncu svoje manekenske kariere, Gregorio pa je prihajal iz uspešne italijanske podjetniške družine. Po pisanju revije Tatler sta se spoznala po naključju, njuno srečanje pa se je zgodilo v obdobju, ko je Eva zaradi nepričakovanih okoliščin ostala v Italiji. Čeprav je bila takrat ena najbolj iskanih žensk v svetu mode, jo je pri Gregoriu pritegnila predvsem njegova osebnost in mirnost. Njuna zveza se je skozi leta razvila v eno najbolj stabilnih ljubezenskih zgodb med znanimi osebnostmi. Leta 2017 sta se zaročila, vendar s poroko nista hitela. Kot so zapisali pri The Sun, sta po več kot dveh desetletjih skupne poti odločitev za poroko sprejela kot naraven naslednji korak.

Družina je postala njena največja prioriteta

Eva in Gregorio imata tri sinove – Georgea, Philipa in Edwarda. Čeprav je bila Eva desetletja v središču pozornosti, je zasebno življenje vedno skušala zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo. V intervjujih je večkrat poudarila, da ji največ pomeni družina. Za Tatler je povedala, da ji partner daje podporo in občutek samozavesti ter da jo sprejema takšno, kot je. "Pomaga mi, da se počutim dobro v svoji koži," je o Gregoriu dejala Eva.

Od legendarne kampanje do modne ikone

icon-expand Sodelovala je z največjimi modnimi hišami ... FOTO: Profimedia

Eva Herzigová je svetovno slavo dosegla leta 1994 z legendarno kampanjo za spodnje perilo Wonderbra. Njeni plakati s sloganom "Hello Boys" so postali ena najbolj prepoznavnih podob devetdesetih let, sama pa se je uveljavila kot ena največjih supermanekenk. Sodelovala je z največjimi modnimi hišami, krasila naslovnice najpomembnejših revij in hodila po modnih pistah po vsem svetu. Njena kariera jo je postavila ob bok imenom, kot so Claudia Schiffer, Cindy Crawford in Naomi Campbell. Kljub slavi je pozneje vedno bolj poudarjala ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Materinstvo in družina sta postala pomemben del njenega vsakdana. Pred zvezo z Marsiajom je bila Eva poročena z bobnarjem skupine Bon Jovi, Ticom Torresom. Poročila sta se leta 1996, vendar se je zakon končal po približno dveh letih.

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